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В Ужгороді під час воєнного стану діятиме щоденна нічна заборона з 22:00 до 08:00 на рух транспортних засобів із надмірним рівнем шуму, повідомила пресслужба Ужгородської міської ради.

Обмеження поширюється на мотоцикли, мопеди, скутери та автомобілі з вихлопними системами без глушників, прямоточними вихлопними системами та форсованими двигунами.

Для забезпечення дотримання тиші та громадського порядку вночі Ужгородському районному управлінню поліції та управлінню патрульної поліції в Закарпатській області рекомендували посилити контроль за водіями. Водночас Департамент міської інфраструктури Ужгородської міськради має розробити та встановити відповідні дорожні знаки або інформаційні таблички про обмеження руху.

Джерело: пресслужба Ужгородської міської ради.

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Кабінет міністрів схвалив законопроєкт про посилення адміністративної відповідальності за правопорушення на заповідних територіях. Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

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