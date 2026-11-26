Украинская оборонная компания HIMERA, разрабатывающая системы связи, защищенные от средств радиоэлектронной борьбы, привлекла $5 млн инвестиций. Финансирование будет направлено на разработку новых продуктов, развитие технологий защищенной связи и масштабирование решений для Сил обороны Украины.

Инвестиционный раунд возглавил скандинавский фонд Gardar. К финансированию также присоединились действующие инвесторы HIMERA — Varangians, Bulava и Green Flag VC. Кроме того, компания привлекла двух новых партнеров — Superangel и Next Front Ventures.

Средства планируется использовать для развития систем защищенной связи, создания новых продуктов и расширения производственных и технологических возможностей компании. Это должно помочь обеспечить потребности украинской армии.

Еще одним важным направлением станет расширение присутствия HIMERA на международном рынке.

Соучредитель и генеральный директор компании Миша Рудоминский отметил, что новое финансирование позволит ускорить развитие технологий, помогающих украинским военным выполнять боевые задачи.

HIMERA была основана в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Компания специализируется на разработке и производстве тактических радиостанций, ретрансляторов и программного обеспечения для управления системами связи.

Ее технологии предназначены для работы в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

В 2024 году HIMERA вышла на международный рынок и начала поставки радиостанций в США.

В декабре 2025 года компания уже привлекла более $2,5 млн инвестиций. Одним из приоритетов на тот момент было расширение команды, в частности наем IT-специалистов.

Об этом сообщает издание DOU, которому представители компании рассказали о привлечении средств.

До этого украинская компания Himera совместно с датской GomSpace вывела на орбиту OBRIA NANO — первый тестовый спутник будущей независимой украинской сети спутниковой связи. Его эксплуатация уже началась.

Министерство обороны Украины договорилось о сотрудничестве с финскими компаниями ICEYE и Nokia в сфере космических технологий. Стороны подписали письмо о намерениях относительно возможного создания защищенной системы спутниковой связи, которая будет находиться под контролем украинского государства.

Силы обороны Украины имеют возможность наблюдать за перемещениями российских войск фактически в режиме реального времени, используя спутники компании ICEYE.

Минобороны Украины сообщило, что подписало меморандум с одним из мировых лидеров в области спутниковых технологий — финской компанией ICEYE — для углубления сотрудничества в сфере космической разведки.

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