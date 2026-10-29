乌克兰最高拉达呼吁国际社会不要承认俄罗斯联邦第九届国家杜马选举结果，并阻止俄罗斯议员加入国际议会组织。

相关呼吁已发给联合国、欧洲议会、欧洲委员会议会大会、北约、欧安组织及其他国际机构。

乌克兰最高拉达主席鲁斯兰·斯特凡丘克表示，2026年9月18日至20日的投票是在政治权利和自由受到限制的情况下进行的，且在乌克兰临时被占领土上举行该选举侵犯了国家的主权和领土完整。

乌克兰议会强调，俄罗斯举行选举并不改变被占领土的地位，特别是克里米亚、顿涅茨克州、卢甘斯克州、扎波罗热州和赫尔松州。

来源：鲁斯兰·斯特凡丘克，乌克兰最高拉达

9月20日，在顿涅茨克州被临时占领的地区，俄罗斯非法举行俄罗斯联邦国家杜马选举期间，投票站的开放时间被缩短。投票站原本通常在20:00结束，但当天仅开放至14:00。 占领当局的“选举委员会”对此的解释是，据称大多数居民已经投票了。

俄罗斯国家杜马俄罗斯共产党（KPRF）议员安杰利卡·格拉兹科娃提交了一项法案，该法案提议将圣彼得堡更名为列宁格勒，将伏尔加格勒更名为斯大林格勒。 根据该文件，新名称应在法律生效后一年内恢复使用。

此前，俄罗斯国家杜马食堂已将广受欢迎的“基辅式炸肉排”更名。在议会秋季会议开始时，这道菜旁出现了一张标有“黄油炸肉排”的新价签。

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