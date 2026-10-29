Верховная Рада призвала мировое сообщество не признавать новую Госдуму России

Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не признавать результаты выборов в Госдуму РФ девятого созыва и не допускать российских депутатов в международные парламентские организации.

Соответствующее обращение было адресовано ООН, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, НАТО, ОБСЕ и другим международным институтам.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что голосование 18–20 сентября 2026 года проходило в условиях ограничения политических прав и свобод, а его проведение на временно оккупированных территориях Украины нарушает суверенитет и территориальную целостность государства.

Украинский парламент подчеркивает, что проведение выборов Россией не меняет статус оккупированных территорий, в частности Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Источник: Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины

На временно оккупированной части Донецкой области 20 сентября сократили время работы участков во время незаконного российского голосования в Госдуму РФ. Вместо привычного завершения в 20:00 они работали только до 14:00. В оккупационной «избирательной комиссии» объяснили это тем, что большинство жителей якобы уже проголосовали.

Депутат Государственной думы России от КПРФ Анжелика Глазкова внесла законопроект, предусматривающий переименование Санкт-Петербурга в Ленинград, а Волгограда — в Сталинград. Согласно документу, новые названия должны быть присвоены городам в течение года после вступления закона в силу.

Ранее в столовой Государственной думы России переименовали популярную котлету по-киевски. В начале осенней сессии парламента рядом с блюдом появился новый ценник с названием «котлета со сливочным маслом».

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