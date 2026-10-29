Rada Najwyższa Ukrainy zwróciła się do społeczności międzynarodowej z apelem o nieuznawanie wyników wyborów do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej dziewiątej kadencji oraz o niedopuszczanie rosyjskich deputowanych do międzynarodowych organizacji parlamentarnych.

Odpowiednie oświadczenie skierowano do ONZ, Parlamentu Europejskiego, Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, NATO, OBWE oraz innych instytucji międzynarodowych.

Przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk oświadczył, że głosowanie w dniach 18–20 września 2026 r. odbyło się w warunkach ograniczenia praw i wolności politycznych, a jego przeprowadzenie na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy narusza suwerenność i integralność terytorialną państwa.

Ukraiński parlament podkreśla, że przeprowadzenie wyborów przez Rosję nie zmienia statusu okupowanych terytoriów, w szczególności Krymu, obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego.

Źródło: Rusłan Stefanczuk, Rada Najwyższa Ukrainy

W tymczasowo okupowanej części obwodu donieckiego 20 września skrócono czas pracy lokali wyborczych podczas nielegalnego rosyjskiego głosowania do Dumy Państwowej RF. Zamiast zwyczajowego zakończenia o godz. 20:00 działały one jedynie do godz. 14:00. W okupacyjnej „komisji wyborczej” wyjaśniono to tym, że większość mieszkańców rzekomo już zagłosowała.

Posłanka do Dumy Państwowej Rosji z ramienia KPRF Anżelika Glazkowa zgłosiła projekt ustawy przewidujący zmianę nazwy Sankt Petersburga na Leningrad, a Wolgogradu – na Stalingrad. Zgodnie z dokumentem nowe nazwy mają zostać przywrócone miastom w ciągu roku od wejścia ustawy w życie.

Wcześniej w stołówce rosyjskiej Dumy Państwowej zmieniono nazwę popularnego kotleta po kijowsku. Na początku jesiennej sesji parlamentu obok dania pojawiła się nowa etykieta z nazwą „kotlet z masłem śmietankowym”.

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