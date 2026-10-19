唐纳德·特朗普再次陷入了他惯常的状态。在与弗拉基米尔·普京达成所谓的“柴油协议”后 ——即以向全球市场供应俄罗斯燃料为条件，换取实质性解除制裁的协议——之后，这位美国总统对弗拉基米尔·泽连斯基的言论变得公然敌对。

短短几天内，特朗普就接连声称乌克兰“该换个新总统了”，称泽连斯基“长期以来都不懂如何达成协议”，称他“不想结束战争，而且可能从来就没有想过”， 还指责这位乌克兰国家元首通过继续打击俄罗斯炼油厂“给世界制造麻烦”。 泽连斯基的回应较为克制——特别是提议在俄罗斯全面停火60天的前提下举行大选——但从他的反应中能感受到越来越强烈的烦躁情绪。

这引发了一个问题：这些言论对乌克兰总统而言在政治上有多大风险？这真的会动摇他在国内和国际舞台上的地位吗？还是说特朗普的言论仅仅是喧嚣的修辞，对政治没有实际影响？ UA.News政治评论员米基塔·特拉丘克与专家们共同探讨了这一问题。

历史背景：为何华盛顿一直是基辅的“主要伙伴”

要理解当前局势，有必要回顾一下在美国独立以来的数十年间，美国在乌克兰政治中扮演了怎样的角色。 这一角色不仅重要：可以说，它具有主导地位。美国对乌克兰而言始终是那个“老大哥”，实力更强，许多事情都取决于其立场。

其中最鲜明的例子之一便是2000年代初的“科尔丘加丑闻”。 2002年，美国指责乌克兰总统列昂尼德·库奇马据称亲自批准向伊拉克出售“科尔丘加”雷达系统。 这导致基辅事实上遭到国际孤立，美国援助大幅减少，与西方的关系急剧恶化。库奇马承受着巨大的压力，最终甚至决定退出政坛。

接下来可以提及2004年的总统大选。在第二轮投票中，维克托·亚努科维奇获胜后，举行了所谓的“第三轮”投票（尽管从技术上讲，这只是第二轮的重新计票）。 无论如何，乌克兰法律并未对此作出规定。美国公开支持了以维克托·尤先科为首的反对派，也正是得益于这种支持，他才得以掌权。 这是华盛顿对乌克兰国内政治进程施加直接（尽管是非正式的）影响的一个例子。

有趣的是，2014年的局势实际上重演了一遍。 在“独立广场”抗议期间，美国并未支持维克多·亚努科维奇，总体上站在了抗议者一边。结局众所周知：亚努科维奇失去了权力，而且速度极快，而美国在此过程中发挥的作用绝非微不足道。 而在彼得·波罗申科执政时期，华盛顿对2018年乌克兰实施戒严并未表现出热忱。当人们意识到这种支持已不再针对波罗申科时，后者也在大选中落败。

所有这些例子都揭示了一个重要规律：美国确实曾对乌克兰拥有、且至今仍拥有巨大的政治影响力。但这种影响力从来都不是绝对的。 它始终取决于具体局势、具体的美国领导人、乌克兰精英阶层是否愿意接受美国的“信号”，以及华盛顿自身在多大程度上准备好监督其要求的执行或不执行。



当前局势：为何特朗普的威胁已不再像以往那样奏效

一个有趣的事实：多年来，俄罗斯宣传机器一直在重复“乌克兰是美国的殖民地”、乌克兰当局是“美国的傀儡”这一论调。 但近几个月，尤其是最近几周的事件有力地证明了恰恰相反：基辅在决策方面的主权水平依然相当高。而这一点在特朗普任内表现得最为明显。

让我们来看一些客观事实。特朗普曾要求泽连斯基停止对俄罗斯炼油厂的打击。泽连斯基继续发动袭击——结果却毫无后果。 特朗普曾威胁要停止提供情报数据，而截至目前，基辅确实没有从美国伙伴那里收到关于弹道导弹袭击的预警，或者至少并非每次都能收到。 但与此同时，乌克兰仍在继续作战，也没有任何迹象表明它会在不久的将来停止战斗。泽连斯基已明确表示：即使在这种情况下，基辅也会继续作战。

这与库奇马、尤先科、亚努科维奇或波罗申科执政时期我们所见到的局面有着本质上的不同。当时，美国的施压确实可能导致政策发生急剧转变，甚至引发政权更迭。但现在——不会了。

为什么会这样？首先，泽连斯基得到了欧洲的强力支持，而这绝非空谈。 欧洲领导人继续提供大规模的财政和军事援助，而在政治上，泽连斯基对他们而言仍是关键人物，他象征着对俄罗斯侵略的抵抗，以及欧洲在此领域的整体政策。 只要这种支持持续存在，美国的施压就不会起到决定性作用。

其次，在乌克兰国内，泽连斯基仍获得关键精英群体的支持。诚然，人们对总统的态度各不相同，许多人的态度甚至直言不讳地持否定态度。 然而，我们尚未看到任何迹象表明，近期可能会出现针对他的某种国内精英阶层的合谋。如果没有这一点，任何外部声明——即使是来自美国总统的——也仅止于空谈。

第三，特朗普并未表现出与欧洲协同施压的意愿。 相反，他的所作所为——“柴油协议”、阻挠针对俄罗斯的新制裁、宣称“能源停火”（除他本人外无人证实）等 ——这些举动与其说是将欧洲盟友与华盛顿团结在一起，不如说是在疏远他们。

更甚者：现任美国领导人似乎根本不把欧洲视为合作伙伴。而如果西方缺乏团结，美国对基辅的影响力将大幅减弱。

当然，不能说特朗普的言论完全无关紧要。那样想是错误的。这些言论会造成一定的政治尴尬，使外交工作变得复杂，为泽连斯基的国内反对者提供了论据，并可能影响部分选民的情绪。 但这些言论已无法像过去那样“扳倒”乌克兰总统。那种“美国领导人对乌克兰总统说几句坏话，后者便会失去权力”之类的机制，如今已不再奏效。

专家

观点

政治学家马克西姆·贡恰连科指出：唐纳德·特朗普关于乌克兰方面不愿结束战争的言论，以及呼吁更换该国政治领导层的呼吁，这是一种直接的焦点转移。 这位美国领导人没有讨论俄罗斯在发起和延续侵略行为上的责任，反而将关注点转移到了促使乌克兰方面做出妥协上。

“这削弱了基辅的谈判立场，并施加了额外压力。但这在当前究竟有多关键？这里需要区分特朗普一贯的尖锐言辞与华盛顿的实际方针。 这些言论的政治意义仅取决于它们是否会催生具体的决策。 实际上，我们看到的是：一方面不愿对俄罗斯实施更广泛的制裁措施，但另一方面，在经历了一段令人不安的停滞期后，又恢复了与美国的军事情报交流。 此类动向虽未能带来更多稳定性和可靠性，但表明华盛顿的利益远不止于“迎合克里姆林宫”。 最有可能的情况是，白宫希望将谈判进程更紧密地掌控在自己手中，并对乌克兰的立场获得近乎完全的控制权。 因此，即使目前尚未直接停止援助，也无法保证未来援助的稳定性，”贡恰连科认为。

这位专家指出，对乌克兰方面而言，目前存在两个政治维度：国内和国际。在国内政治层面，美国总统的言论可能会加剧关于继续战争代价的讨论。 此外，还应预期俄罗斯宣传机器将大举介入，借此炒作该话题并推广“投降主义”论调。

“在对外政治层面，基辅将需要展现外交灵活性。 乌克兰不得不一方面重申谈判意愿并维持美国的支持，另一方面又不能让‘当下’未能达成和平协议的责任完全由乌克兰承担。从外交角度看，这留给乌克兰的回旋余地相当有限。 显然，这使得与西方形成统一的谈判立场变得更加困难。

不过，现在断言美国政策已发生转变还为时过早。一种积极的设想是：特朗普对俄罗斯的谈判能力感到失望，并意识到克里姆林宫将外交让步视为软弱。 由此可能引发美国领导人言论的又一次“转向”，这在数次谈判尝试破裂后我们已曾目睹。 消极的情景则是对基辅施加更大压力，并试图通过胁迫手段将乌克兰“逼上”谈判桌。但最有可能的情况是，这两种情景都不会完全实现。 目前最现实的场景只有一个：在特朗普言论不稳定的背景下，继续支持乌克兰并维持对俄罗斯的制裁压力。后者将给乌克兰领导层带来新的挑战，并迫使该国外交立场保持灵活性。 但实际上，华盛顿不会完全放弃对乌克兰的支持，而作为另一利益相关方的欧盟因素，将为基辅提供回旋余地，”马克西姆·贡恰连科总结道。



总而言之，特朗普的“反泽连斯基”言论虽然仍是严重的政治刺激因素，但已不再是致命威胁。 这反映了华盛顿的恼怒，其意图是将和平倡议失败的责任推给基辅，并可能试图营造一种对特朗普有利的舆论背景，塑造一位“强硬领导人”的形象，即“让这些乌克兰人知难而退”。 但这种言论缺乏曾经使美国能够更迭基辅政权，或至少对其政策进行重大调整的那种影响力机制。

只要泽连斯基与欧洲伙伴的关系仍处于“紧张状态”，只要他在国内仍保有哪怕是一点支持，只要特朗普继续与欧洲对立，美国总统的言论就不会给这位乌克兰领导人带来严重的政治问题。 这些言论或许会令人不快，或许会让生活变得棘手，或许会营造出不利的舆论氛围——但不足以动摇整个格局。

美乌关系史上确实曾有过华盛顿占据决定性地位的时期。但那些日子似乎已经一去不复返了。如今，正如我们所见，乌克兰当局在很大程度上已摆脱了美国意愿的束缚。 问题仅在于，这种平衡今后能否维持——以及特朗普是否会找到其他更有效的施压手段。不过，目前尚无任何迹象表明会发生这种情况。

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