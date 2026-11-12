前世界拳击冠军弗拉基米尔·克利奇科在德国电视台的直播中表示，俄罗斯的威胁波及整个欧洲。

他呼吁德国不要与莫斯科走近，应加强制裁，并防止欧洲各国之间出现分裂。

“如果欧洲人不去谈判桌前，他们自己就会成为普京的‘菜’，”克利奇科强调道。

他还警告德国人，俄罗斯也可能对德国构成威胁。

“德国必须做好准备，一旦俄罗斯下令，该国东部地区将不得不像过去那样再次被移交给苏联帝国。德国准备好面对这种情况了吗？”这位前拳击手表示。

来源：弗拉基米尔·克利奇科

乌克兰拳击手弗拉基米尔·克利奇科在11岁的女儿凯伊-叶夫多基娅的母亲——美国女演员海登·帕内蒂尔去世后，继续致力于保护女儿的遗产。 这位运动员表示，他计划自掏腰包清偿已故女演员的税务欠款，以保护其财产免受处罚。

海登·帕内蒂尔的前未婚夫弗拉基米尔·克利奇科已向洛杉矶法院提交了一份关于已故女演员财产的紧急动议。 这位拳击手请求法院指定他为他们11岁女儿凯亚财产的临时监护人，凯亚是帕内蒂尔唯一的继承人。

弗拉基米尔·克利奇科抵达了正在举办欧洲拳击锦标赛决赛的索菲亚。这位前世界冠军作为赛事特邀嘉宾出席了活动，并参加了为唐氏综合征运动员举行的颁奖仪式。

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