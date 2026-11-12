Володимир Кличко попередив Німеччину про загрозу з боку Росії

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Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко під час ефіру німецького телебачення заявив, що російська загроза стосується всієї Європи.

Він закликав Німеччину не зближуватися з Москвою, посилювати санкції та не допустити розколу між європейськими країнами.

«Якщо європейці не сидітимуть за столом переговорів, то самі опиняться в меню Путіна», — наголосив Кличко.

Також він застеріг німців, що Росія може становити загрозу і для їхньої країни.

«Німеччина повинна підготуватися до того, що за наказом росіян східну частину країни доведеться знову передати Радянській імперії, як це було колись. Чи готова Німеччина до такого?» — заявив колишній боксер.

Джерело: Володимир Кличко

Український боксер Володимир Кличко продовжує дбати про збереження спадщини своєї 11-річної доньки Каї-Євдокії після смерті її матері, американської акторки Гейден Панеттьєр. Спортсмен заявив, що планує власним коштом погасити податкову заборгованість покійної акторки, щоб уберегти її майно від штрафних санкцій.

Колишній наречений Гайден Панеттьєрі Володимир Кличко звернувся до суду в Лос-Анджелесі із терміновим клопотанням щодо майна покійної акторки. Боксер просить призначити його тимчасовим опікуном над майном їхньої 11-річної доньки Каї, яка є єдиною спадкоємицею Панеттьєрі.

Володимир Кличко приїхав до Софії, де проходять фінали чемпіонату Європи з боксу. Колишній чемпіон світу став спеціальним гостем турніру та взяв участь у церемонії нагородження спортсменів із синдромом Дауна.

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