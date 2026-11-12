Владимир Кличко предупредил Германию об угрозе со стороны России

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в эфире немецкого телевидения заявил, что российская угроза касается всей Европы.

Он призвал Германию не сближаться с Москвой, ужесточать санкции и не допустить раскола между европейскими странами.

«Если европейцы не сядут за стол переговоров, то сами окажутся в меню Путина», — подчеркнул Кличко.

Также он предупредил немцев, что Россия может представлять угрозу и для их страны.

«Германия должна подготовиться к тому, что по приказу россиян восточную часть страны придется снова передать Советской империи, как это было когда-то. Готова ли Германия к такому?» — заявил бывший боксер.

Источник: Владимир Кличко

Украинский боксер Владимир Кличко продолжает заботиться о сохранении наследства своей 11-летней дочери Каи-Евдокии после смерти её матери, американской актрисы Хейден Панеттьер. Спортсмен заявил, что планирует за свой счет погасить налоговую задолженность покойной актрисы, чтобы уберечь её имущество от штрафных санкций.

Бывший жених Хейден Панеттьери Владимир Кличко обратился в суд в Лос-Анджелесе с срочным ходатайством относительно имущества покойной актрисы. Боксер просит назначить его временным опекуном над имуществом их 11-летней дочери Каи, которая является единственной наследницей Панеттьери.

Владимир Кличко приехал в Софию, где проходят финалы чемпионата Европы по боксу. Бывший чемпион мира стал специальным гостем турнира и принял участие в церемонии награждения спортсменов с синдромом Дауна.

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