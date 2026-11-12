Były mistrz świata w boksie Władimir Kliczko stwierdził podczas programu w niemieckiej telewizji, że zagrożenie ze strony Rosji dotyczy całej Europy.

Wezwał Niemcy, by nie zbliżały się do Moskwy, zaostrzyły sankcje i nie dopuściły do podziałów między krajami europejskimi.

„Jeśli Europejczycy nie zasiądą do stołu negocjacyjnego, sami znajdą się w menu Putina” – podkreślił Kliczko.

Ostrzegł również Niemców, że Rosja może stanowić zagrożenie również dla ich kraju.

„Niemcy muszą przygotować się na to, że na rozkaz Rosjan wschodnia część kraju będzie musiała ponownie zostać przekazana imperium radzieckiemu, tak jak to miało miejsce kiedyś. Czy Niemcy są na to gotowe?” – stwierdził były bokser.

Źródło: Władimir Kliczko

Ukraiński bokser Władimir Kliczko nadal dba o zachowanie spadku swojej 11-letniej córki Kai-Eudokii po śmierci jej matki, amerykańskiej aktorki Hayden Panettiere. Sportowiec oświadczył, że planuje własnym kosztem spłacić zaległości podatkowe zmarłej aktorki, aby uchronić jej majątek przed sankcjami karnymi.

Były narzeczony Hayden Panettiere, Władimir Kliczko, zwrócił się do sądu w Los Angeles z pilnym wnioskiem dotyczącym majątku zmarłej aktorki. Bokser prosi o wyznaczenie go tymczasowym opiekunem majątku ich 11-letniej córki Kai, która jest jedyną spadkobierczynią Panettiere.

Władimir Kliczko przyjechał do Sofii, gdzie odbywają się finały mistrzostw Europy w boksie. Były mistrz świata był gościem specjalnym turnieju i wziął udział w ceremonii wręczenia nagród sportowcom z zespołem Downa.

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