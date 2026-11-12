基辅国立大学冬季学期将以线上形式进行：考试时间及相关规定

基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学的冬季考试周将采用远程形式进行，并运用信息通信技术。此安排适用于所有年级和所有学习形式的学生。

基辅国立大学的冬季考试周具体日期是哪些？

校方表示，2026/2027学年的冬季考试周形式已由校长相关命令（2026年11月11日第1275-32号）确定。

考试将以远程方式进行：

利用信息通信技术；

适用于所有年级及学习形式的学生。

据悉，本学期期中考核将持续：

自2026年11月23日起；

至2026年12月15日。

哪些类型的学期考核将以在线形式进行

据基辅国立大学新闻处消息，所有类型的学期考核都将以在线形式进行：

课程考核；

期末考试；

课程论文和项目的答辩。

作出这一决定是考虑到战时状态的现状，以及确保以下方面的必要性：

教育参与者的安全；

为受教育者提供平等的机会；

评估的客观性。

考试组织的基本要求

校长令对所有考试的组织工作制定了统一要求。

其中规定，考试时间表将在考试周开始前予以批准。

在考前辅导期间，教师将向学生说明：

考试的进行流程；

评分标准；

考试平台及通讯方式；

学术诚信准则；

期中考核结果；

关于考试准入的信息。

每场考试的必考部分

每场考试的必考部分均为口试——以面试形式进行（依据该学科的教学大纲）。

“如果考试包含书面作业或测试环节，则面谈将在完成这些环节后进行，”基辅国立大学方面进一步说明道。

准备和完成试题的时间

在口试过程中，学生将获得不少于30分钟的答题准备时间。

此外，完成书面（或书面与口头结合）形式的任务，规定时间不超过三小时。

整个考试组的总时长不得超过六小时。

在线完成书面作业

基辅国立大学表示，书面作业可通过以下方式完成：

手写；

或以电子形式完成。

“通过电子邮件将完成的试卷发送给考官，或上传至指定的学习平台，”校方解释道。

考试期间对学生的要求

考试期间，学生必须保持视频连线，并确保：

摄像头；

麦克风。

“取代原先强制要求的双画面视频直播，现改为直播学生当前的视频画面，以便考官查看其使用的技术设备，”基辅国立大学进一步说明道。

考试监督与成绩评定

在开始评分之前，考官将通过学生证或其他身份证明文件核对学生的身份。

根据考官的决定，考试可进行音频或视频录制。

应提前将此情况告知考生。

评分将在口头面试后进行，并综合考虑：

口试结果；

书面部分的成绩（如有）；

不可预见的情况和技术故障

针对技术故障情况，已另行规定了考生应采取的应对措施。

例如，若因停电、网络断开或其他非学生可控的情况导致考试被迫中断，须在当天通过任何可行方式向以下人员报告：

或向授课教师；

或班长；

或向院系管理部门报告。

“经院系管理部门同意，学生可在其他时间继续参加考试，特别是与下一批学习小组一同参加，”基辅国立大学方面解释道。

需要强调的是，此类延期不被视为重考。

而技术故障则不能作为给予不及格成绩的依据。

学术诚信要求

无论在何种情况下，学术诚信的要求均必须严格遵守。

以下情况可作为将学生取消考试资格并评定“不及格”成绩的依据：

使用外部信息来源；

接受第三方协助；

故意关闭摄像头或麦克风。

“考官将向相关院系的管理部门报告已查实的违规行为，”基辅国立大学方面指出。

同时，因非学生可控的技术原因导致的通信中断，不视为违规行为。

考试条件与技术保障

对于无法获得参加考试所需适当条件或技术设备的学生和教师，基辅国立大学将确保他们能够在教学楼内在线参加并提交考试。

为此，可利用：

教室；

系办公室；

避难所；

防空掩体。

“在现有条件允许范围内，这些场所将提供供暖、电力供应和互联网接入，”该大学新闻处补充道。

据悉，使用此类场所须事先征得相关院系或教学科研院所的同意。

“各单位须在11月20日前确定可用场所清单及预约流程，并将相关信息告知师生，”基辅国立大学方面表示。

该消息援引了塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学（KNU）传播中心的公告。

乌克兰已拨款近2730亿格里夫纳用于教育和科研。

乌克兰教育部已确定了负责高中改革的负责人。

关注我们在