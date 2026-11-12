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基辅国立大学冬季学期将以线上形式进行：考试时间及相关规定

UA NEWS 12 十一月 2026 14:23
基辅国立大学冬季学期将以线上形式进行：考试时间及相关规定

基辅塔拉斯·舍甫琴科国立大学的冬季考试周将采用远程形式进行，并运用信息通信技术。此安排适用于所有年级和所有学习形式的学生。

基辅国立大学的冬季考试周具体日期是哪些？

校方表示，2026/2027学年的冬季考试周形式已由校长相关命令（2026年11月11日第1275-32号）确定。

考试将以远程方式进行：

  • 利用信息通信技术；

  • 适用于所有年级及学习形式的学生。

据悉，本学期期中考核将持续

  • 自2026年11月23日起；

  • 至2026年12月15日。

哪些类型的学期考核将以在线形式进行

据基辅国立大学新闻处消息，所有类型的学期考核都将以在线形式进行

  • 课程考核；

  • 期末考试；

  • 课程论文和项目的答辩。

作出这一决定是考虑到战时状态的现状，以及确保以下方面的必要性：

  • 教育参与者的安全；

  • 为受教育者提供平等的机会；

  • 评估的客观性。

考试组织的基本要求

校长令对所有考试的组织工作制定了统一要求。

其中规定，考试时间表将在考试周开始前予以批准

在考前辅导期间，教师将向学生说明

  • 考试的进行流程；

  • 评分标准；

  • 考试平台及通讯方式；

  • 学术诚信准则；

  • 期中考核结果；

  • 关于考试准入的信息。

每场考试的必考部分

每场考试的必考部分均为口试——以面试形式进行（依据该学科的教学大纲）。

“如果考试包含书面作业或测试环节，则面谈将在完成这些环节后进行，”基辅国立大学方面进一步说明道。

准备和完成试题的时间

在口试过程中，学生将获得不少于30分钟的答题准备时间。

此外，完成书面（或书面与口头结合）形式的任务，规定时间不超过三小时。

整个考试组的总时长不得超过六小时

在线完成书面作业

基辅国立大学表示，书面作业可通过以下方式完成

  • 手写；

  • 或以电子形式完成。

“通过电子邮件将完成的试卷发送给考官，或上传至指定的学习平台，”校方解释道。

考试期间对学生的要求

考试期间，学生必须保持视频连线，并确保

  • 摄像头；

  • 麦克风。

“取代原先强制要求的双画面视频直播，现改为直播学生当前的视频画面，以便考官查看其使用的技术设备，”基辅国立大学进一步说明道。

考试监督与成绩评定

在开始评分之前，考官将通过学生证或其他身份证明文件核对学生的身份

根据考官的决定，考试可进行音频或视频录制

应提前将此情况告知考生。

评分将在口头面试后进行，并综合考虑：

  • 口试结果；

  • 书面部分的成绩（如有）；

不可预见的情况和技术故障

针对技术故障情况，已另行规定了考生应采取的应对措施。

例如，若因停电、网络断开或其他非学生可控的情况导致考试被迫中断，须在当天通过任何可行方式向以下人员报告：

  • 或向授课教师；

  • 或班长；

  • 或向院系管理部门报告。

“经院系管理部门同意，学生可在其他时间继续参加考试，特别是与下一批学习小组一同参加，”基辅国立大学方面解释道。

需要强调的是，此类延期不被视为重考。

技术故障则不能作为给予不及格成绩的依据

学术诚信要求

无论在何种情况下，学术诚信的要求均必须严格遵守。

以下情况可作为将学生取消考试资格并评定“不及格”成绩的依据

  • 使用外部信息来源；

  • 接受第三方协助；

  • 故意关闭摄像头或麦克风。

“考官将向相关院系的管理部门报告已查实的违规行为，”基辅国立大学方面指出。

同时，因非学生可控的技术原因导致的通信中断，不视为违规行为。

考试条件与技术保障

对于无法获得参加考试所需适当条件或技术设备的学生和教师，基辅国立大学将确保他们能够在教学楼内在线参加并提交考试

为此，可利用：

  • 教室；

  • 系办公室；

  • 避难所；

  • 防空掩体。

“在现有条件允许范围内，这些场所将提供供暖、电力供应和互联网接入，”该大学新闻处补充道。

据悉，使用此类场所须事先征得相关院系或教学科研院所的同意。

“各单位须在11月20日前确定可用场所清单及预约流程，并将相关信息告知师生，”基辅国立大学方面表示。

该消息援引了塔拉斯·舍甫琴科基辅国立大学（KNU）传播中心的公告

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