Зимнюю сессию в КНУ проведут в онлайн-формате: когда будут сдавать экзамены и какие правила

Зимняя экзаменационная сессия в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко будет проходить в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий. Данный порядок будет распространяться на студентов всех курсов и форм обучения.

На какие даты приходится зимняя сессия в КНУ

В университете сообщили, что формат зимней экзаменационной сессии 2026/2027 учебного года был определен соответствующим приказом ректора (№ 1275-32 от 11 ноября 2026 года).

Она будет проходить дистанционно:

с использованием информационно-коммуникационных технологий;

для студентов всех курсов и форм обучения.

Сообщается, что семестровый контроль продлится:

с 23 ноября 2026 года;

по 15 декабря 2026 года.

Какие виды семестрового контроля будут проходить онлайн

По данным пресс-службы КНУ, в онлайн-формате будут проходить все виды семестрового контроля:

зачеты;

экзамены;

защиты курсовых работ и проектов.

Такое решение было принято с учётом условий военного положения и необходимости обеспечить:

безопасность участников образовательного процесса;

равные возможности для учащихся;

объективность оценивания.

Основные требования к организации экзаменов

Приказ ректора устанавливает единые требования к организации всех экзаменов.

Отмечается, что их графики будут утверждаться до начала сессии.

А во время предэкзаменационных консультаций преподаватели будут сообщать студентам:

порядок проведения экзаменов;

критерии оценки;

платформы и средства связи;

правила академической добросовестности;

результаты текущего контроля;

информацию о допуске к экзамену.

Обязательная составляющая каждого экзамена

Обязательной составляющей каждого экзамена будет устная часть — в форме собеседования (по программе учебной дисциплины).

«Если предусмотрена письменная работа или тестирование, собеседование будет проводиться после их выполнения», — уточнили в КНУ.

Время на подготовку и выполнение заданий

На подготовку к ответу — во время устного экзамена — студенту будет предоставлено не менее 30 минут.

При этом на выполнение заданий в письменной (или письменно-устной) форме отводится не более трех часов.

Общая продолжительность экзамена для академической группы не должна превышать шести часов.

Выполнение письменных заданий онлайн

В КНУ сообщили, что письменные задания можно будет выполнять:

либо от руки;

либо в электронной форме.

«Отправляя готовые работы экзаменатору по электронной почте или загружая на определенную учебную платформу», — пояснили в университете.

Требования к студентам во время экзамена

Во время экзамена студенты должны находиться на видеосвязи с включенными:

камерой;

микрофоном.

«Вместо обязательной видеотрансляции с двух ракурсов предусмотрена трансляция текущего видеоизображения студента с возможностью осмотра технических устройств, которыми он пользуется», — уточнили в КНУ.

Контроль и оценка результатов

Перед началом оценивания экзаменатор будет проверять личность студента по студенческому билету или другому документу, удостоверяющему личность.

По решению экзаменатора экзамен может записываться на аудио или видео.

Об этом участников следует предупредить заранее.

Оценка будет выставлена после устного собеседования с учетом:

ее результатов;

результатов письменной части (если она предусмотрена).

Непредвиденные обстоятельства и технические сбои

Отдельно был урегулирован порядок действий участников сессии в случае технических сбоев.

Так, если экзамен придется прервать из-за отключения электроэнергии, потери интернет-соединения или других независящих от студента обстоятельств, необходимо в течение дня сообщить об этом (любым доступным способом):

либо преподавателю;

либо старосту;

либо администрацию факультета или института.

«По согласованию с администрацией подразделения студент сможет продолжить сдачу экзамена в другое время, в частности вместе со следующей академической группой», — пояснили в КНУ.

Отмечается, что такое продление не будет считаться пересдачей.

А технические сбои не могут служить основанием для выставления неудовлетворительной оценки.

Требования к академической добросовестности

Обязательными при любых обстоятельствах остаются требования академической добросовестности.

Основанием для отстранения студента от экзамена с выставлением оценки «неудовлетворительно» могут стать:

использование посторонних источников информации;

помощь третьих лиц;

умышленное отключение камеры или микрофона.

«Об установленных нарушениях экзаменатор будет сообщать администрации соответствующего подразделения», — отметили в КНУ.

В то же время прерывание связи по независящим от студента техническим причинам не считается нарушением.

Условия и технические средства для экзаменов

Для студентов и преподавателей, у которых не будет надлежащих условий или технических средств для участия в экзаменах, КНУ обеспечит возможность сдавать и принимать их онлайн в помещениях учебных корпусов.

Для этого можно будет воспользоваться:

аудиториями;

помещениями кафедр;

убежищами;

пунктами неприкосновенности.

«Которые в пределах имеющихся возможностей будут обеспечены отоплением, электроснабжением и доступом к интернету», — уточнили в пресс-службе университета.

Сообщается, что пользование такими помещениями будет осуществляться по предварительному согласованию с соответствующим факультетом или учебно-научным институтом.

«До 20 ноября подразделения должны определить перечень доступных локаций, порядок записи и довести эту информацию до сведения студентов и преподавателей», — заявили в КНУ.

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию Центра коммуникаций Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

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