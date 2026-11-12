Zimowa sesja na KNU odbędzie się w trybie online: kiedy będą egzaminy i jakie obowiązują zasady

Zimowa sesja egzaminacyjna na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Zasada ta będzie dotyczyła studentów wszystkich roczników i form studiów.

W jakich terminach odbędzie się sesja zimowa na KNU

Przedstawiciele uczelni poinformowali, że format zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2026/2027 został określony w odpowiednim zarządzeniu rektora (nr 1275-32 z dnia 11 listopada 2026 r.).

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym:

z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;

dla studentów wszystkich roczników i form studiów.

Podano, że egzaminy semestralne będą trwały:

od 23 listopada 2026 r.;

do 15 grudnia 2026 r.

Jakie rodzaje semestralnych egzaminów będą odbywać się online

Według informacji przekazanych przez biuro prasowe KNU wszystkie rodzaje semestralnych egzaminów będą odbywać się w trybie online:

egzaminy zaliczeniowe;

egzaminy;

obrony prac semestralnych i projektów.

Decyzja ta została podjęta z uwzględnieniem warunków stanu wojennego oraz konieczności zapewnienia:

bezpieczeństwa uczestników procesu edukacyjnego;

równych szans dla osób kształcących się;

obiektywność oceniania.

Podstawowe wymagania dotyczące organizacji egzaminów

Rozporządzenie rektora ustanawia jednolite wymagania dotyczące organizacji wszystkich egzaminów.

Zaznaczono, że harmonogramy egzaminów będą zatwierdzane przed rozpoczęciem sesji.

Podczas konsultacji przedegzaminacyjnych wykładowcy będą informować studentów o:

o porządku przeprowadzania egzaminów;

kryteria oceniania;

platformy i środki komunikacji;

zasady uczciwości akademickiej;

wyniki bieżącej oceny;

informacje dotyczące dopuszczenia do egzaminu.

Obowiązkowy element każdego egzaminu

Obowiązkowym elementem każdego egzaminu będzie część ustna – w formie rozmowy kwalifikacyjnej (zgodnie z programem przedmiotu).

„Jeśli przewidziano pracę pisemną lub test, rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się po ich wykonaniu” – wyjaśniono na KNU.

Czas na przygotowanie się i wykonanie zadań

Na przygotowanie się do odpowiedzi – podczas egzaminu ustnego – student otrzyma co najmniej 30 minut.

Natomiast na wykonanie zadań w formie pisemnej (lub pisemno-ustnej) przewidziano nie więcej niż trzy godziny.

Całkowity czas trwania egzaminu dla grupy akademickiej nie powinien przekraczać sześciu godzin.

Wykonanie zadań pisemnych online

Przedstawiciele KNU poinformowali, że zadania pisemne będzie można wykonywać:

ręcznie;

albo w formie elektronicznej.

„Przesyłając gotowe prace egzaminatorowi pocztą elektroniczną lub przesyłając je na wyznaczoną platformę edukacyjną” – wyjaśniono na uniwersytecie.

Wymagania wobec studentów podczas egzaminu

Podczas egzaminu studenci muszą pozostawać w połączeniu wideo z włączonymi:

kamerą;

mikrofonem.

„Zamiast obowiązkowej transmisji wideo z dwóch kamer przewidziano transmisję bieżącego obrazu wideo studenta z możliwością obejrzenia urządzeń technicznych, z których korzysta” – doprecyzowano na KNU.

Kontrola i ocena wyników

Przed rozpoczęciem oceny egzaminator zweryfikuje tożsamość studenta na podstawie legitymacji studenckiej lub innego dokumentu tożsamości.

Zgodnie z decyzją egzaminatora egzamin może być nagrywany w formie audio lub wideo.

Uczestnicy egzaminu powinni zostać o tym poinformowani z wyprzedzeniem.

Ocena zostanie wystawiona po rozmowie ustnej z uwzględnieniem:

jej wyników;

wyników części pisemnej (jeśli jest przewidziana).

Nieprzewidziane okoliczności i awarie techniczne

Osobno uregulowano sposób postępowania uczestników sesji w przypadku awarii technicznych.

Jeśli więc egzamin będzie musiał zostać przerwany z powodu awarii zasilania, utraty połączenia internetowego lub innych okoliczności niezależnych od studenta, należy w ciągu dnia poinformować o tym (w dowolny dostępny sposób):

albo wykładowcy;

albo przewodniczącego grupy;

lub administrację wydziału lub instytutu.

„Po uzgodnieniu z administracją jednostki studenci będą mogli kontynuować egzamin w innym terminie, w szczególności wraz z kolejną grupą akademicką” – wyjaśniono na KNU.

Podkreślono, że takie przedłużenie nie będzie traktowane jako powtórne zdawanie egzaminu.

Natomiast awarie techniczne nie mogą stanowić podstawy do wystawienia oceny niedostatecznej.

Wymogi dotyczące uczciwości akademickiej

Wymogi dotyczące uczciwości akademickiej pozostają obowiązkowe w każdych okolicznościach.

Podstawą do wykluczenia studenta z egzaminu i wystawienia mu oceny „niedostatecznej” mogą być:

korzystanie z zewnętrznych źródeł informacji;

pomoc osób trzecich;

celowe wyłączenie kamery lub mikrofonu.

„O stwierdzonych naruszeniach egzaminator poinformuje administrację odpowiedniej jednostki” – zaznaczono na KNU.

Jednocześnie przerwanie połączenia z przyczyn technicznych niezależnych od studenta nie jest uznawane za naruszenie.

Warunki i środki techniczne do egzaminów

Dla studentów i wykładowców, którzy nie będą dysponować odpowiednimi warunkami lub środkami technicznymi do udziału w egzaminach, KNU zapewni możliwość zdawania i przyjmowania egzaminów online w pomieszczeniach budynków dydaktycznych.

W tym celu będzie można skorzystać z:

salami wykładowymi;

pomieszczeńami katedr;

schronami;

punktami schronienia.

„Które, w miarę dostępnych możliwości, będą wyposażone w ogrzewanie, zasilanie elektryczne i dostęp do Internetu” – doprecyzowano w biurze prasowym uczelni.

Podano, że korzystanie z tych pomieszczeń będzie odbywać się po uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem lub instytutem naukowo-dydaktycznym.

„Do 20 listopada jednostki organizacyjne powinny ustalić listę dostępnych lokalizacji oraz zasady zapisów, a także przekazać te informacje studentom i wykładowcom” – stwierdzono na KNU.

Informacja ta pochodzi z publikacji Centrum Komunikacji Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego (KNU) im. Tarasa Szewczenki.

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