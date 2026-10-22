总参谋部公布了截至10月22日的乌克兰战事地图

在过去24小时内（10月21日），前线共记录到乌克兰守军与俄罗斯占领军之间发生了187次交火。敌军在波克罗夫斯克方向的进攻最为猛烈，乌克兰军队在那里击退了21次突袭。

过去24小时内，俄军发动了1次导弹袭击和88次空袭，投下289枚制导炸弹。 此外，占领军还出动了10 414架自杀式无人机，并对居民点及乌克兰国防军阵地进行了2604次炮击。其中67次炮击使用了火箭炮系统。

前线最新消息

过去24小时内，乌克兰国防军的航空兵、导弹部队和炮兵打击了三个敌方人员和装备的集结区。

此外，俄罗斯侵略者过去24小时的伤亡人数达2250人。乌克兰守军还摧毁了3辆坦克、8辆装甲战车、44套火炮系统、1套火箭炮系统、 三套防空系统、七套地面机器人系统、1750架无人机、363辆汽车以及两台敌方特种装备。

在北斯洛博扎纳和库尔斯克方向

过去24小时内，俄军发动了两次空袭，投掷了6枚制导炸弹，并对乌克兰军队阵地及居民点进行了47次炮击，其中一次使用了火箭炮系统。

在南斯洛博扎纳方向

乌克兰部队击退了敌军的五次进攻。占领军在斯塔里察、沃夫恰ンス基胡托尔地区以及伊兹比茨基方向发动了攻击。

在库皮扬斯克方向

俄军曾9次试图巩固阵地。敌军在拉德基夫卡方向展开了进攻行动。

在利曼方向

防卫部队击退了敌军九次企图突破乌克兰防线的尝试。占领军在科洛迪亚兹和扎里奇内地区，以及格卢申科沃、德里洛沃和利曼方向展开了强攻。

在斯洛维扬斯克方向

俄军在奥泽尔内地区及尼古拉耶夫卡方向发动了两次进攻。

在克拉马托尔斯克方向

过去24小时内，敌军未实施突击行动。

在科斯蒂安蒂诺夫斯基方向

记录到俄军发动了七次进攻。侵略者在科斯蒂安蒂诺夫卡地区以及新帕夫洛夫卡方向展开了进攻行动。

在波克罗夫斯克方向

俄军发动了21次攻击。 占领军试图在索菲耶夫卡、多布罗皮利亚、比利茨基和莫洛德茨基地区，以及维尔诺、库切罗沃亚鲁、汉尼夫卡、斯维特洛耶、克拉斯诺波迪利亚、谢尔吉耶夫卡和穆拉夫卡方向推进。

在亚历山德罗夫斯基方向

敌军在特尔诺沃方向发动了一次进攻。

在古利亚皮尔方向

占领军11次袭击了乌克兰守军的阵地。俄军试图在里兹德扬卡、多林卡、吉尔科和叶戈罗夫卡方向推进。

在奥里霍夫方向

俄军曾两次试图在帕夫利夫卡方向攻击乌克兰阵地。

在第聂伯河方向

过去24小时内，俄军未开展积极进攻行动。

乌克兰武装部队总参谋部通报了上述情况。

2026年10月21日早晨的作战地图：前线共发生269次交火

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