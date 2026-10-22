W ciągu ostatniej doby, 21 października, na froncie odnotowano 187 starć bojowych między ukraińskimi obrońcami a rosyjskimi okupantami. Najintensywniejsze ataki przeciwnika miały miejsce na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińskie siły zbrojne odparły 21 szturmów.

W ciągu doby armia rosyjska przeprowadziła jeden atak rakietowy i 88 nalotów, zrzucając 289 kierowanych bomb lotniczych. Ponadto okupanci wykorzystali 10 414 dronów-kamikadze i 2604 razy ostrzelali miejscowości oraz pozycje Sił Obronnych Ukrainy. Spośród nich 67 ostrzałów przeprowadzono przy użyciu rakietowych systemów ognia salwowego.

Najnowsze wiadomości z frontu

W ciągu ostatniej doby lotnictwo, siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych Ukrainy uderzyły w trzy obszary skupiska sił i sprzętu wroga.

Ponadto straty rosyjskich najeźdźców w ciągu doby wyniosły 2250 osób. Ukraińscy obrońcy zniszczyli również trzy czołgi, osiem bojowych pojazdów opancerzonych, 44 systemy artyleryjskie, jeden rakietowy system salwowy, trzy środki obrony przeciwlotniczej, siedem naziemnych kompleksów robotycznych, 1750 bezzałogowych statków powietrznych, 363 pojazdy oraz dwie jednostki sprzętu specjalnego wroga.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie przeprowadziły dwa naloty z użyciem sześciu kierowanych bomb lotniczych oraz 47 ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich i miejscowości, w tym jeden z użyciem rakietowych systemów salwowych.

Na kierunku południowo-słobozhańskim

Ukraińskie oddziały odparły pięć ataków wroga. Okupanci zaatakowali w rejonach Staricy, Wołczańskich Chutorów, a także w kierunku Izbyckiego.

Na kierunku kupiańskim

Wojska rosyjskie dziewięć razy próbowały poprawić swoje pozycje. Wróg prowadził działania ofensywne w kierunku Radkivki.

Na kierunku Liman

Siły obronne odparły dziewięć prób wbicia się w ukraińską linię obrony. Okupanci prowadzili działania szturmowe w rejonach Kolodziow i Zaricznego, a także w kierunku Hluszenkowa, Derilowa i Limana.

Na kierunku Słowiańskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły dwa ataki w rejonie Ozernogo oraz w kierunku Mykołajówki.

Na kierunku Kramatorska

W ciągu ostatnich 24 godzin przeciwnik nie przeprowadzał działań szturmowych.

Na kierunku Kostiantynów

Odnotowano siedem ataków rosyjskich sił zbrojnych. Najeźdźcy prowadzili działania ofensywne w rejonie Kostiantynówki, a także w kierunku Nowopawłówki.

Na kierunku Pokrowskim

Wojska rosyjskie przeprowadziły 21 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w rejonach Sofiivki, Dobropillia, Bilytsko i Molodetsko, a także w kierunku Vilno, Kucherowego Jaru, Hannivki, Svitloho, Krasnopodillia, Serhiivki i Muravki.

Na kierunku Aleksandrowskim

Przeciwnik przeprowadził jeden atak w kierunku Ternowego.

Na kierunku Huliaipilskim

Okupanci 11 razy zaatakowali pozycje ukraińskich obrońców. Wojska rosyjskie próbowały posuwać się naprzód w kierunku Rizdvyanki, Dolinki, Hirko i Jegorivki.

Na kierunku Orichów

Wojska rosyjskie dwukrotnie próbowały zaatakować ukraińskie pozycje w kierunku Pawłówki.

Na kierunku przydnieprowskim

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie nie prowadziły aktywnych działań ofensywnych.

Informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Mapa działań bojowych na poranek 21 października 2026 r.: na froncie doszło do 269 starć

Czytaj nas na