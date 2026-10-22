Генеральный штаб обнародовал карту боевых действий в Украине по состоянию на 22 октября

За прошедшие сутки, 21 октября, на фронте было зафиксировано 187 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими оккупантами. Наиболее интенсивные атаки противника пришлись на Покровское направление, где украинские военные отразили 21 штурм.

В течение суток российская армия нанесла один ракетный и 88 авиационных ударов, сбросив 289 управляемых авиабомб. Также оккупанты задействовали 10 414 дронов-камикадзе и 2604 раза обстреляли населенные пункты и позиции Сил обороны Украины. Из них 67 обстрелов были осуществлены с применением реактивных систем залпового огня.

Последние новости с фронта

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы и техники противника.

Кроме того, потери российских захватчиков за сутки составили 2250 человек. Украинские защитники также уничтожили три танка, восемь боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, три средства противовоздушной обороны, семь наземных робототехнических комплексов, 1750 беспилотных летательных аппаратов, 363 единицы автомобильной и две единицы специальной техники противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях

За прошедшие сутки российские войска нанесли два авиационных удара с применением шести управляемых авиабомб и осуществили 47 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе один — с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении

Украинские подразделения отразили пять атак противника. Оккупанты атаковали в районах Старицы, Волчанских Хуторов, а также в направлении Избицкого.

На Купянском направлении

Российские войска девять раз пытались укрепить свои позиции. Противник проводил наступательные действия в направлении Радьковки.

На Лиманском направлении

Силы обороны отразили девять попыток противника вклиниться в украинскую оборону. Оккупанты проводили штурмовые действия в районах Колодязов и Заречного, а также в направлениях Глущенково, Дерилово и Лимана.

На Славянском направлении

Российские войска совершили две атаки в районе Озерного и в направлении Николаевки.

На Краматорском направлении

За прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Константиновском направлении

Зафиксировано семь атак российских войск. Захватчики вели наступательные действия в районе Константиновки, а также в направлении Новопавловки.

На Покровском направлении

Российские войска совершили 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах Софиевки, Доброполья, Белицкого и Молодецкого, а также в направлениях Вольного, Кучерового Яра, Ганновки, Светлого, Краснополья, Сергиевки и Муравки.

На Александровском направлении

Противник совершил одну атаку в направлении Тернового.

На Гуляйпольском направлении

Оккупанты 11 раз атаковали позиции украинских защитников. Российские войска пытались продвинуться в направлениях Рождественки, Долинки, Горкого и Егоровки.

На Ореховском направлении

Российские войска дважды пытались атаковать украинские позиции в направлении Павловки.

На Приднепровском направлении

За прошедшие сутки российские войска не проводили активных наступательных действий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Карта боевых действий на утро 21 октября 2026 года: на фронте произошло 269 столкновений

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