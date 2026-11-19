预防虐待儿童世界日定于每年11月19日。该纪念日由国际非政府组织世界妇女峰会基金会（Women’s World Summit Foundation，简称WWSF）于2000年发起。 该倡议起源于日内瓦，旨在引起社会对虐待儿童问题的关注，并强调不仅要对这类事件作出反应，更要加以预防。

这一日期的选择并非偶然。该纪念日恰逢《联合国儿童权利公约》通过周年纪念日前一天，该公约于1989年11月20日由联合国大会通过。 该文件确立了儿童的基本权利，特别是生命权、发展权、受教育权，以及免受剥削和任何形式暴力的权利。 组织者希望这两个日期能相辅相成：一个提醒人们关注儿童权利，另一个则聚焦于如何在现实生活中保护儿童免受虐待。

2001年，世界妇女基金会（WWSF）组建了一个由支持该倡议的民间组织组成的国际联盟。致力于儿童保护、人权及反暴力事业的各类团体开始加入其中。 他们组织了宣传活动、会议和教育活动，并向家长、教师和儿童分发宣传材料。随后，这一纪念日成为了一个更广泛的国际运动的一部分，该运动汇集了来自不同国家的组织。 需要明确的是，这并非联合国的官方节日，也不是法定假日。该纪念日由民间组织发起，其庆祝活动主要通过教育和维权倡议来开展。 该纪念日的主旨始终如一——确保儿童能够在没有恐惧、羞辱、殴打、胁迫和剥削的环境中成长。

儿童面临哪些类型的暴力

一提到针对儿童的暴力，许多人首先想到的便是身体殴打。然而，这一问题远不止于此。暴力还包括心理侮辱、威胁、恐吓、性暴力、忽视儿童需求以及对儿童的剥削。 此类事件可能发生在家中、学校、街头、体育训练班、照护机构以及互联网上。

身体暴力不仅仅是殴打。它可能包括用手或物品击打、推搡、摇晃、掐捏、灼伤以及其他给儿童造成疼痛或伤害的行为。 有时，成年人会以管教或教育为由为这种惩罚辩解。然而，世界卫生组织强调，体罚会损害儿童的健康和发育，且没有证据表明其具有积极作用。

心理暴力并不总是留下可见的痕迹，但其后果可能同样严重。 持续的侮辱、羞辱、威胁、嘲笑、恐吓，或是让儿童相信自己对谁都没有用，都会摧毁其安全感。 孩子可能会开始害怕表达自己的想法，感到自卑，变得封闭，或持续感到内疚。当此类言语和行为成为常态并长期重复时，尤其危险。

另一个问题是欺凌，即来自同龄人的排挤。它可能表现为肢体攻击、辱骂、散布侮辱性谣言、被集体孤立或系统性的威胁。 如今，这种欺凌往往在放学后仍在继续——在群聊、社交媒体以及私信中。网络欺凌尤其难以制止，因为侮辱性内容会迅速传播，并被大量人群持续接触。

暴力还可能与忽视儿童的需求有关。这指的是成年人未能为儿童提供适当的营养、医疗救助、安全的住所、照料和关注的情况。 并非每一种艰难的生活处境都必然意味着暴力或蓄意忽视，但如果儿童得不到必要的帮助和保护，其健康与发展便可能受到威胁。

为何这一问题依然严峻

虐待儿童并非孤立现象，也不仅是某些国家或社会群体的专属问题。 据世界卫生组织（WHO）估计，全球每年约有10亿2至17岁的儿童遭受身体、性或心理暴力，或被忽视。这意味着该年龄段约有一半的儿童面临此类问题。 与此同时，实际案例数量可能更高，因为并非所有受害者都会讲述自己的遭遇或寻求帮助。

暴力行为之所以被隐瞒，原因之一是儿童对施暴者的恐惧。如果施暴者是父母、亲属或其他亲近的成年人，儿童寻求帮助可能会特别困难。 他们可能担心自己的话不被相信，因说出真相而受到惩罚，或者担心家庭状况会变得更糟。有时，儿童甚至无法意识到成年人的行为属于暴力，特别是当他们将羞辱或残酷的惩罚视为生活常态时。

据世界卫生组织（WHO）数据显示，经历过暴力侵害的儿童中，不到一半会向他人倾诉，而最终获得帮助的不到10%。这些数字表明，创造一种让孩子能够毫无畏惧地向成年人求助的环境是多么重要。 与此同时，制止暴力的责任不能转嫁给儿童自身。正是成年人应当察觉危险情况、作出反应并提供保护。

即使危险已经过去，暴力的后果仍可能持续存在。经历过虐待的儿童可能会出现睡眠障碍、焦虑、学习困难、对他人不信任以及沟通障碍等问题。 在某些情况下，这些经历甚至会影响他们成年后的身体健康和心理状态。因此，不仅要制止暴力，还要为儿童提供支持、安全的环境，并在必要时寻求专业人士的帮助。

世界各地如何纪念这一天

世界预防虐待儿童日没有固定的庆祝传统。人们不会通过宴会或娱乐活动来纪念这一天，因为该日的主要目的是引起人们对这一问题的关注，并促使人们采取具体行动。 取而代之的是，各国会开展宣传活动、公开讨论、会议、讲座以及与专家的交流会。

学校和民间组织可以为儿童、家长和教育工作者组织专题活动。活动中会讲解何为暴力、如何识别危险行为、向何处寻求帮助，以及如何支持受伤害者。 特别关注的是如何与儿童谈论个人界限、同意、安全以及拒绝不受欢迎的身体接触的权利。此类谈话应使用符合儿童年龄水平的语言进行，避免恐吓和过多的细节描述。

另一个方向是面向成人的工作。向家长和教育工作者介绍非暴力教育方法、解决冲突的途径，以及在压力下如何控制自身情绪。 教师则接受培训，学习如何察觉儿童行为的变化，对欺凌迹象作出反应，并重视学生的投诉。此外，该组织还呼吁政府机构完善儿童保护机制，确保儿童能够获得心理、医疗和法律援助。

自2010年起，WWSF每年都会开展“预防针对儿童和青少年的暴力与虐待的19天行动”活动。该活动于11月1日至19日举行。 在活动期间，各组织和活动家会选定教育活动的主题，分发宣传材料，并呼吁当地社区参与儿童保护工作。 这不仅有助于讨论个别虐待案例，还能深入探讨暴力背后的成因及其预防措施。

如何保护儿童免受暴力侵害

预防暴力始于一些简单的事情——对孩子的信任、关注和尊重。重要的是让孩子知道：如果遇到任何令其感到害怕或不适的情况，都可以向成年人倾诉。 家长应平静地倾听孩子，不要指责或因发生的事情而让孩子感到难为情。如果孩子鼓起勇气讲述了遭受暴力伤害的情况，切勿对他们的讲述不以为然，也不要要求他们立即证明每个细节。

父母应向孩子解释，他们的身体属于自己，个人界限需要被尊重。孩子必须知道，即使对方是熟人，也可以拒绝不愿接受的拥抱或触碰。 与此同时，重要的是不要让孩子产生周围所有人都是危险的错觉。更有帮助的做法是教导孩子识别让自己感到不适的情况，并告诉他们可以向哪些成年人求助。

同样重要的是，不要以传统或“以前都是这么管教的”或“孩子无论在什么情况下都必须服从”之类的说辞来为暴力行为开脱。纪律不应建立在恐惧、羞辱或体罚的基础上。 成年人可以制定规则和限制，解释行为的后果并要求孩子承担责任，同时不给孩子造成痛苦。正是这些方法有助于建立信任，并教会孩子在不使用攻击性的情况下解决冲突。

如果怀疑孩子遭受了暴力，不应坐等情况自行解决。应向相关机构、执法部门或儿童保护专家求助。如果孩子面临直接危险，应立即拨打紧急服务电话。 在这种情况下，务必谨慎行事，避免让孩子面临额外风险，也不要试图自行与潜在施暴者交涉——如果这可能会使情况恶化。

这一天对乌克兰为何重要

对乌克兰而言，保护儿童免受暴力侵害这一议题具有特殊意义。全面战争给未成年人带来了额外风险：孩子们经历了炮击、被迫流离失所、亲人离世、与家人分离，以及长期处于危险环境中。 这些情况可能会加重儿童和成年人的心理负担。与此同时，战争并不能剥夺儿童免受家庭暴力、剥削、欺凌及其他形式虐待的权利。

那些失去父母照料、被迫搬迁、经历过占领或失去熟悉环境的儿童尤其需要关注。 对于这些儿童来说，报告危险情况或找到值得信赖的成年人可能更为困难。因此，学校、社会服务机构、医务人员、心理学家和民间组织发挥着重要作用。他们能够帮助及时发现问题并组织必要的支持。

世界预防暴力侵害儿童日提醒我们，保护儿童权益绝不仅限于日历上的某一天。 它取决于成年人的日常抉择——他们是否会倾听孩子的声音，在目睹虐待行为时是否会介入，以及是否会帮助孩子感到安全。 儿童无需通过任何行为来赢得尊重，也不必证明自己正遭受痛苦。每个儿童都享有免受暴力侵害的权利——无论其年龄、居住地或所处的环境如何。