Всесвітній день запобігання насильству над дітьми відзначають щороку 19 листопада. Його започаткувала у 2000 році міжнародна неурядова організація Women’s World Summit Foundation (WWSF), або Фонд Всесвітнього саміту жінок. Ініціатива виникла в Женеві та мала на меті привернути увагу суспільства до проблеми жорстокого поводження з дітьми й необхідності не лише реагувати на такі випадки, а й запобігати їм.

Дату обрали невипадково. День припадає напередодні річниці ухвалення Конвенції ООН про права дитини, яку Генеральна Асамблея ООН прийняла 20 листопада 1989 року. Цей документ закріпив основні права дітей, зокрема право на життя, розвиток, освіту, захист від експлуатації та будь-яких форм насильства. Організатори хотіли, щоб дві дати доповнювали одна одну: одна нагадувала про права дітей, а інша зосереджувала увагу на тому, як захистити їх від жорстокості в реальному житті.

У 2001 році WWSF створила міжнародну коаліцію громадських організацій, які підтримали цю ініціативу. До неї почали долучатися об'єднання, що працюють із питаннями захисту дітей, прав людини та протидії насильству. Вони організовували інформаційні кампанії, зустрічі, освітні заходи й поширювали матеріали для батьків, учителів та дітей. Згодом день став частиною ширшого міжнародного руху, який об'єднує організації з різних країн. Важливо уточнити, що це не офіційне свято ООН і не вихідний день. Його започаткувала громадська організація, а відзначають його передусім через просвітницькі та правозахисні ініціативи. Головна ідея дати залишається незмінною — зробити так, щоб діти могли зростати без страху, приниження, побиття, примусу й експлуатації.

Які види насильства загрожують дітям

Коли говорять про насильство над дітьми, багато хто насамперед уявляє фізичні побої. Однак проблема значно ширша. До насильства належать також психологічне приниження, погрози, залякування, сексуальне насильство, нехтування потребами дитини та її експлуатація. Такі випадки можуть траплятися вдома, у школі, на вулиці, у спортивних секціях, закладах догляду та в інтернеті.

Фізичне насильство — це не лише побиття. Воно може включати удари руками або предметами, штовхання, струшування, щипання, опіки та інші дії, які завдають дитині болю чи травм. Іноді дорослі намагаються виправдати такі покарання дисципліною або вихованням. Проте Всесвітня організація охорони здоров'я наголошує, що фізичні покарання шкодять здоров'ю та розвитку дитини й не мають доведених позитивних наслідків.

Психологічне насильство не завжди залишає видимі сліди, але може мати не менш серйозні наслідки. Постійні образи, приниження, погрози, висміювання, залякування або переконування дитини в тому, що вона нікому не потрібна, руйнують її відчуття безпеки. Дитина може почати боятися висловлювати власну думку, соромитися себе, замикатися в собі або постійно відчувати провину. Особливо небезпечно, коли такі слова й дії стають звичними та повторюються протягом тривалого часу.

Окрема проблема — булінг, тобто цькування з боку однолітків. Він може проявлятися у фізичних нападах, образах, поширенні принизливих чуток, ізоляції від колективу або систематичних погрозах. Сьогодні цькування часто продовжується і після уроків — у групових чатах, соціальних мережах та через особисті повідомлення. Кібербулінг особливо складно зупинити, адже образливі матеріали можуть швидко поширюватися й залишатися доступними великій кількості людей.

Насильство також може бути пов'язане з нехтуванням потребами дитини. Йдеться про ситуації, коли дорослі не забезпечують їй належного харчування, медичної допомоги, безпечного житла, догляду та уваги. Не кожна складна життєва ситуація автоматично означає насильство чи свідоме нехтування, але якщо дитина залишається без необхідної допомоги й захисту, це може загрожувати її здоров'ю та розвитку.

Чому проблема залишається актуальною

Насильство над дітьми — не поодиноке явище й не проблема лише окремих країн або соціальних груп. За оцінками ВООЗ, до одного мільярда дітей віком від 2 до 17 років у світі протягом року зазнають фізичного, сексуального чи психологічного насильства або нехтування. Це означає, що з такими проявами стикається приблизно половина дітей відповідного віку. Водночас реальна кількість випадків може бути більшою, адже далеко не всі постраждалі розповідають про пережите або звертаються по допомогу.

Одна з причин, чому насильство залишається прихованим, — страх дитини перед кривдником. Якщо ним є хтось із батьків, родичів або інших близьких дорослих, дитині може бути особливо складно попросити про допомогу. Вона може боятися, що їй не повірять, покарають за розповідь або що ситуація вдома стане ще гіршою. Іноді діти навіть не розуміють, що поведінка дорослого є насильством, особливо якщо приниження чи жорстокі покарання вони сприймають як звичну частину життя.

За даними ВООЗ, менш ніж половина дітей, які пережили насильство, розповідають про це комусь, а допомогу отримують менш ніж 10%. Ці цифри показують, наскільки важливо створювати умови, у яких дитина може без страху звернутися до дорослого. Водночас відповідальність за припинення насильства не можна перекладати на самих дітей. Саме дорослі мають помічати небезпечні ситуації, реагувати на них і забезпечувати захист.

Наслідки насильства можуть зберігатися навіть після того, як небезпека минула. Діти, які пережили жорстоке поводження, можуть мати проблеми зі сном, тривожність, труднощі з навчанням, недовіру до людей і проблеми зі спілкуванням. У деяких випадках пережите впливає на фізичне здоров'я та психологічний стан уже в дорослому віці. Тому важливо не лише припинити насильство, а й забезпечити дитині підтримку, безпечне середовище та, за потреби, допомогу фахівців.

Як відзначають цей день у світі

У Всесвітнього дня запобігання насильству над дітьми немає усталених святкових традицій. Його не відзначають застіллями чи розважальними заходами, адже головна мета дати — привернути увагу до проблеми та спонукати людей до конкретних дій. Натомість у різних країнах проводять інформаційні кампанії, публічні дискусії, конференції, лекції та зустрічі з фахівцями.

Школи й громадські організації можуть організовувати заняття для дітей, батьків і педагогів. На них пояснюють, що таке насильство, як розпізнати небезпечну поведінку, куди звертатися по допомогу та як підтримати людину, яка постраждала. Окрему увагу приділяють тому, як говорити з дітьми про особисті кордони, згоду, безпеку та право відмовитися від небажаних дотиків. Такі розмови мають відбуватися зрозумілою для віку дитини мовою, без залякування й надмірних подробиць.

Ще один напрям — робота з дорослими. Батькам і вихователям розповідають про ненасильницькі методи виховання, способи розв'язання конфліктів і те, як контролювати власні емоції під час стресу. Учителів навчають помічати зміни в поведінці дітей, реагувати на ознаки цькування та не залишати без уваги скарги учнів. Також організації закликають державні установи вдосконалювати механізми захисту дітей і забезпечувати доступ до психологічної, медичної та юридичної допомоги.

З 2010 року WWSF проводить щорічну кампанію «19 днів активних дій із запобігання насильству та жорстокому поводженню з дітьми й молоддю». Вона триває з 1 до 19 листопада. У межах кампанії організації та активісти обирають теми для просвітницьких заходів, поширюють інформаційні матеріали й закликають місцеві громади долучатися до захисту дітей. Це дає змогу говорити не лише про окремі випадки жорстокості, а й про причини насильства та способи його попередження.

Як захистити дитину від насильства

Запобігання насильству починається з простих речей — довіри, уваги та поваги до дитини. Важливо, щоб вона знала: може розповісти дорослому про будь-яку ситуацію, яка її налякала або змусила почуватися некомфортно. Дитину потрібно слухати спокійно, не звинувачувати й не соромити за те, що сталося. Якщо вона наважилася розповісти про насильство, не можна відмахуватися від її слів або вимагати негайно довести кожну деталь.

Батькам варто пояснювати дітям, що їхнє тіло належить їм, а особисті кордони потрібно поважати. Дитина має знати, що може відмовитися від небажаних обіймів чи дотиків, навіть якщо їх пропонує знайома людина. Водночас важливо не створювати в неї відчуття, що всі навколо становлять небезпеку. Набагато корисніше навчити розпізнавати ситуації, у яких їй некомфортно, і називати дорослих, до яких можна звернутися.

Не менш важливо не виправдовувати жорстокість традиціями або фразами на кшталт «так виховували всіх» чи «дитина має слухатися за будь-яких обставин». Дисципліна не повинна будуватися на страху, приниженні або фізичному покаранні. Дорослі можуть встановлювати правила й обмеження, пояснювати наслідки вчинків і вимагати відповідальності, не завдаючи дитині болю. Саме такі підходи допомагають формувати довіру та вчать розв'язувати конфлікти без агресії.

Якщо є підозра, що дитина зазнає насильства, не варто чекати, поки ситуація вирішиться сама. Потрібно звернутися до відповідних служб, правоохоронців або фахівців із захисту дітей. Якщо дитині загрожує безпосередня небезпека, слід телефонувати до екстрених служб. У таких випадках важливо діяти обережно, не наражати дитину на додатковий ризик і не намагатися самостійно домовлятися з імовірним кривдником, якщо це може погіршити ситуацію.

Чому цей день важливий для України

Для України тема захисту дітей від насильства має особливе значення. Повномасштабна війна створила додаткові ризики для неповнолітніх: діти переживають обстріли, вимушене переміщення, втрату близьких, розлуку з родинами та тривале перебування в умовах небезпеки. Такі обставини можуть посилювати психологічне навантаження на дітей і дорослих. Водночас війна не скасовує права дитини на захист від домашнього насильства, експлуатації, цькування та інших форм жорстокого поводження.

Особливої уваги потребують діти, які залишилися без батьківського піклування, були змушені переїхати, пережили окупацію або втратили звичне середовище. Їм може бути складніше повідомити про небезпеку чи знайти дорослого, якому можна довіритися. Тому важливу роль відіграють школи, соціальні служби, медики, психологи та громадські організації. Вони можуть допомогти вчасно помітити проблему й організувати необхідну підтримку.

Всесвітній день запобігання насильству над дітьми нагадує, що захист дитинства не обмежується однією датою в календарі. Він залежить від щоденних рішень дорослих — чи почують вони дитину, чи втрутяться, коли побачать жорстокість, і чи допоможуть їй почуватися в безпеці. Дитина не повинна заслужити повагу або доводити, що їй боляче. Право на життя без насильства належить кожній дитині — незалежно від віку, місця проживання чи обставин, у яких вона опинилася.