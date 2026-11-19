Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci obchodzony jest co roku 19 listopada. Został on zainicjowany w 2000 roku przez międzynarodową organizację pozarządową Women’s World Summit Foundation (WWSF), czyli Fundację Światowego Szczytu Kobiet. Inicjatywa ta powstała w Genewie i miała na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem brutalnego traktowania dzieci oraz na konieczność nie tylko reagowania na takie przypadki, ale także zapobiegania im.

Data ta nie została wybrana przypadkowo. Dzień ten przypada w przeddzień rocznicy przyjęcia Konwencji ONZ o prawach dziecka, którą Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 20 listopada 1989 roku. Dokument ten zagwarantował podstawowe prawa dzieci, w szczególności prawo do życia, rozwoju, edukacji, ochrony przed wyzyskiem i wszelkimi formami przemocy. Organizatorzy chcieli, aby te dwie daty wzajemnie się uzupełniały: jedna miała przypominać o prawach dzieci, a druga skupiać uwagę na tym, jak chronić je przed okrucieństwem w prawdziwym życiu.

W 2001 roku WWSF utworzyła międzynarodową koalicję organizacji społecznych, które poparły tę inicjatywę. Dołączyły do niej stowarzyszenia zajmujące się ochroną dzieci, prawami człowieka i przeciwdziałaniem przemocy. Organizowały one kampanie informacyjne, spotkania, działania edukacyjne oraz rozpowszechniały materiały dla rodziców, nauczycieli i dzieci. Z czasem dzień ten stał się częścią szerszego międzynarodowego ruchu, który zrzesza organizacje z różnych krajów. Należy zaznaczyć, że nie jest to oficjalne święto ONZ ani dzień wolny od pracy. Został on zapoczątkowany przez organizację społeczną, a obchodzony jest przede wszystkim poprzez inicjatywy edukacyjne i na rzecz ochrony praw człowieka. Główna idea tego dnia pozostaje niezmienna — sprawić, by dzieci mogły dorastać bez strachu, upokorzeń, bicia, przymusu i wyzysku.

Jakie rodzaje przemocy zagrażają dzieciom

Kiedy mówi się o przemocy wobec dzieci, wielu osobom na myśl przychodzą przede wszystkim pobicia. Problem jest jednak znacznie szerszy. Do przemocy zalicza się również poniżanie psychiczne, groźby, zastraszanie, przemoc seksualną, lekceważenie potrzeb dziecka oraz jego wykorzystywanie. Takie przypadki mogą mieć miejsce w domu, w szkole, na ulicy, w sekcjach sportowych, placówkach opiekuńczych oraz w Internecie.

Przemoc fizyczna to nie tylko bicie. Może ona obejmować uderzenia rękami lub przedmiotami, popychanie, potrząsanie, szczypanie, poparzenia oraz inne działania, które powodują u dziecka ból lub urazy. Czasami dorośli próbują usprawiedliwić takie kary dyscypliną lub wychowaniem. Jednak Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że kary fizyczne szkodzą zdrowiu i rozwojowi dziecka i nie mają udowodnionych pozytywnych skutków.

Przemoc psychiczna nie zawsze pozostawia widoczne ślady, ale może mieć nie mniej poważne konsekwencje. Ciągłe obelgi, poniżanie, groźby, wyśmiewanie, zastraszanie lub przekonywanie dziecka, że nikt go nie potrzebuje, niszczą jego poczucie bezpieczeństwa. Dziecko może zacząć bać się wyrażania własnej opinii, wstydzić się siebie, zamknąć w sobie lub nieustannie odczuwać poczucie winy. Szczególnie niebezpieczne jest to, gdy takie słowa i działania stają się nawykiem i powtarzają się przez dłuższy czas.

Osobnym problemem jest znęcanie się, czyli prześladowanie ze strony rówieśników. Może ono przybierać formę fizycznych ataków, obelg, rozpowszechniania poniżających plotek, izolacji od grupy lub systematycznych gróźb. Obecnie nękanie często trwa również po lekcjach – na czatach grupowych, w mediach społecznościowych oraz poprzez prywatne wiadomości. Cyberprzemoc jest szczególnie trudna do powstrzymania, ponieważ obraźliwe treści mogą szybko się rozprzestrzeniać i pozostawać dostępne dla dużej liczby osób.

Przemoc może również wiązać się z lekceważeniem potrzeb dziecka. Chodzi o sytuacje, w których dorośli nie zapewniają mu odpowiedniego wyżywienia, opieki medycznej, bezpiecznego mieszkania, troski i uwagi. Nie każda trudna sytuacja życiowa automatycznie oznacza przemoc lub świadome zaniedbanie, ale jeśli dziecko pozostaje bez niezbędnej pomocy i ochrony, może to stanowić zagrożenie dla jego zdrowia i rozwoju.

Dlaczego problem ten pozostaje aktualny

Przemoc wobec dzieci nie jest zjawiskiem sporadycznym ani problemem dotyczącym wyłącznie poszczególnych krajów lub grup społecznych. Według szacunków WHO nawet miliard dzieci w wieku od 2 do 17 lat na całym świecie doświadcza w ciągu roku przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej albo zaniedbania. Oznacza to, że z takimi przejawami boryka się około połowy dzieci w tym wieku. Jednocześnie rzeczywista liczba przypadków może być większa, ponieważ nie wszystkie ofiary opowiadają o tym, co przeżyły, ani nie zwracają się o pomoc.

Jedną z przyczyn, dla których przemoc pozostaje ukryta, jest strach dziecka przed sprawcą. Jeśli jest nim jedno z rodziców, krewny lub inna bliska osoba dorosła, dziecku może być szczególnie trudno poprosić o pomoc. Może się obawiać, że nikt jej nie uwierzy, że zostanie ukarana za to, co opowie, lub że sytuacja w domu jeszcze się pogorszy. Czasami dzieci nawet nie rozumieją, że zachowanie dorosłego stanowi przemoc, zwłaszcza jeśli upokorzenia lub okrutne kary postrzegają jako zwykłą część życia.

Według danych WHO mniej niż połowa dzieci, które doświadczyły przemocy, mówi o tym komuś, a pomoc otrzymuje mniej niż 10%. Liczby te pokazują, jak ważne jest stworzenie warunków, w których dziecko może bez obaw zwrócić się do osoby dorosłej. Jednocześnie nie można przerzucać odpowiedzialności za powstrzymanie przemocy na same dzieci. To właśnie dorośli powinni dostrzegać niebezpieczne sytuacje, reagować na nie i zapewniać ochronę.

Skutki przemocy mogą utrzymywać się nawet po ustąpieniu zagrożenia. Dzieci, które doświadczyły brutalnego traktowania, mogą borykać się z problemami ze snem, lękiem, trudnościami w nauce, brakiem zaufania do ludzi oraz problemami w komunikacji. W niektórych przypadkach przeżyte doświadczenia wpływają na zdrowie fizyczne i stan psychiczny już w wieku dorosłym. Dlatego ważne jest nie tylko powstrzymanie przemocy, ale także zapewnienie dziecku wsparcia, bezpiecznego środowiska oraz, w razie potrzeby, pomocy specjalistów.

Jak obchodzi się ten dzień na świecie

Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci nie ma ustalonych tradycji świątecznych. Nie obchodzi się go uroczystymi posiłkami ani imprezami rozrywkowymi, ponieważ głównym celem tego dnia jest zwrócenie uwagi na problem i skłonienie ludzi do podjęcia konkretnych działań. Zamiast tego w różnych krajach organizuje się kampanie informacyjne, publiczne dyskusje, konferencje, wykłady i spotkania z ekspertami.

Szkoły i organizacje społeczne mogą organizować zajęcia dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Podczas tych zajęć wyjaśnia się, czym jest przemoc, jak rozpoznać niebezpieczne zachowania, gdzie szukać pomocy oraz jak wesprzeć osobę, która padła ofiarą przemocy. Szczególną uwagę poświęca się temu, jak rozmawiać z dziećmi o granicach osobistych, zgodzie, bezpieczeństwie oraz prawie do odmowy niechcianych dotknięć. Takie rozmowy powinny odbywać się językiem zrozumiałym dla wieku dziecka, bez zastraszania i nadmiernych szczegółów.

Kolejnym obszarem działania jest praca z dorosłymi. Rodzicom i wychowawcom przekazuje się wiedzę na temat metod wychowawczych opartych na braku przemocy, sposobów rozwiązywania konfliktów oraz tego, jak kontrolować własne emocje w sytuacjach stresowych. Nauczycieli uczy się dostrzegania zmian w zachowaniu dzieci, reagowania na oznaki znęcania się oraz nieignorowania skarg uczniów. Organizacje wzywają również instytucje państwowe do udoskonalania mechanizmów ochrony dzieci oraz zapewniania dostępu do pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.

Od 2010 roku WWSF prowadzi coroczną kampanię „19 dni aktywnych działań na rzecz zapobiegania przemocy i okrutnemu traktowaniu dzieci i młodzieży”. Trwa ona od 1 do 19 listopada. W ramach kampanii organizacje i aktywiści wybierają tematy działań edukacyjnych, rozpowszechniają materiały informacyjne i wzywają lokalne społeczności do zaangażowania się w ochronę dzieci. Pozwala to poruszać nie tylko kwestie pojedynczych przypadków okrucieństwa, ale także przyczyny przemocy i sposoby jej zapobiegania.

Jak chronić dziecko przed przemocą

Zapobieganie przemocy zaczyna się od prostych rzeczy — zaufania, uwagi i szacunku wobec dziecka. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że może opowiedzieć dorosłemu o każdej sytuacji, która je przestraszyła lub sprawiła, że poczuło się niekomfortowo. Należy spokojnie wysłuchać dziecka, nie obwiniać go ani nie zawstydzać za to, co się wydarzyło. Jeśli dziecko odważyło się opowiedzieć o przemocy, nie wolno lekceważyć jego słów ani wymagać natychmiastowego udowodnienia każdego szczegółu.

Rodzice powinni wyjaśniać dzieciom, że ich ciało należy do nich, a granice osobiste należy szanować. Dziecko powinno wiedzieć, że może odmówić niechcianych uścisków lub dotknięć, nawet jeśli proponuje je osoba, którą zna. Jednocześnie ważne jest, aby nie wywoływać u niej poczucia, że wszyscy wokół stanowią zagrożenie. Znacznie bardziej przydatne jest nauczenie jej rozpoznawania sytuacji, w których czuje się niekomfortowo, oraz wskazanie dorosłych, do których może się zwrócić.

Nie mniej ważne jest, aby nie usprawiedliwiać przemocy tradycjami lub frazesami w stylu „tak wychowywano wszystkich” czy „dziecko musi być posłuszne w każdych okolicznościach”. Dyscyplina nie powinna opierać się na strachu, poniżaniu ani karach fizycznych. Dorośli mogą ustalać zasady i ograniczenia, wyjaśniać konsekwencje zachowań oraz wymagać odpowiedzialności, nie zadając dziecku bólu. Właśnie takie podejście pomaga budować zaufanie i uczy rozwiązywania konfliktów bez agresji.

Jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko jest ofiarą przemocy, nie należy czekać, aż sytuacja rozwiąże się sama. Należy zwrócić się do odpowiednich służb, organów ścigania lub specjalistów ds. ochrony dzieci. Jeśli dziecku grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo, należy zadzwonić na numery alarmowe. W takich przypadkach ważne jest, aby działać ostrożnie, nie narażać dziecka na dodatkowe ryzyko i nie próbować samodzielnie negocjować z potencjalnym sprawcą, jeśli może to pogorszyć sytuację.

Dlaczego ten dzień jest ważny dla Ukrainy

Dla Ukrainy temat ochrony dzieci przed przemocą ma szczególne znaczenie. Wojna na pełną skalę stworzyła dodatkowe zagrożenia dla nieletnich: dzieci doświadczają ostrzałów, przymusowych przesiedleń, utraty bliskich, rozłąki z rodzinami oraz długotrwałego przebywania w niebezpiecznych warunkach. Takie okoliczności mogą zwiększać obciążenie psychiczne zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednocześnie wojna nie znosi prawa dziecka do ochrony przed przemocą domową, wykorzystywaniem, prześladowaniem i innymi formami okrutnego traktowania.

Szczególnej uwagi wymagają dzieci, które pozostały bez opieki rodzicielskiej, zostały zmuszone do przeprowadzki, przeżyły okupację lub utraciły swoje dotychczasowe środowisko. Może im być trudniej zgłosić zagrożenie lub znaleźć osobę dorosłą, której można zaufać. Dlatego ważną rolę odgrywają szkoły, służby socjalne, lekarze, psychologowie i organizacje społeczne. Mogą one pomóc w odpowiednim czasie dostrzec problem i zorganizować niezbędne wsparcie.

Światowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci przypomina, że ochrona dzieci nie ogranicza się do jednej daty w kalendarzu. Zależy ona od codziennych decyzji dorosłych – czy wysłuchają dziecka, czy zareagują, gdy będą świadkami przemocy, i czy pomogą mu poczuć się bezpiecznie. Dziecko nie musi zasługiwać na szacunek ani udowadniać, że cierpi. Prawo do życia bez przemocy przysługuje każdemu dziecku – niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania czy okoliczności, w jakich się znalazło.