Всемирный день предотвращения насилия над детьми отмечается ежегодно 19 ноября. Его учредила в 2000 году международная неправительственная организация Women’s World Summit Foundation (WWSF), или Фонд Всемирного саммита женщин. Инициатива возникла в Женеве и была направлена на то, чтобы привлечь внимание общества к проблеме жестокого обращения с детьми и необходимости не только реагировать на такие случаи, но и предотвращать их.

Дата была выбрана неслучайно. День приходится на кануне годовщины принятия Конвенции ООН о правах ребенка, которую Генеральная Ассамблея ООН приняла 20 ноября 1989 года. Этот документ закрепил основные права детей, в частности право на жизнь, развитие, образование, защиту от эксплуатации и любых форм насилия. Организаторы хотели, чтобы эти две даты дополняли друг друга: одна напоминала о правах детей, а другая сосредотачивала внимание на том, как защитить их от жестокости в реальной жизни.

В 2001 году WWSF создала международную коалицию общественных организаций, поддержавших эту инициативу. К ней начали присоединяться объединения, занимающиеся вопросами защиты детей, прав человека и противодействия насилию. Они организовывали информационные кампании, встречи, образовательные мероприятия и распространяли материалы для родителей, учителей и детей. Впоследствии этот день стал частью более широкого международного движения, объединяющего организации из разных стран. Важно уточнить, что это не официальный праздник ООН и не выходной день. Его учредила общественная организация, а отмечают его прежде всего посредством просветительских и правозащитных инициатив. Главная идея этой даты остается неизменной — сделать так, чтобы дети могли расти без страха, унижения, избиений, принуждения и эксплуатации.

Какие виды насилия угрожают детям

Когда речь заходит о насилии над детьми, многие в первую очередь представляют себе физические побои. Однако проблема гораздо шире. К насилию относятся также психологическое унижение, угрозы, запугивание, сексуальное насилие, пренебрежение потребностями ребенка и его эксплуатация. Такие случаи могут происходить дома, в школе, на улице, в спортивных секциях, учреждениях по уходу за детьми и в интернете.

Физическое насилие — это не только избиение. Оно может включать удары руками или предметами, толчки, встряхивание, щипание, ожоги и другие действия, причиняющие ребенку боль или травмы. Иногда взрослые пытаются оправдать такие наказания дисциплиной или воспитанием. Однако Всемирная организация здравоохранения подчеркивает, что физические наказания вредят здоровью и развитию ребенка и не имеют доказанных положительных последствий.

Психологическое насилие не всегда оставляет видимые следы, но может иметь не менее серьёзные последствия. Постоянные оскорбления, унижения, угрозы, насмешки, запугивание или внушение ребенку мысли о том, что он никому не нужен, разрушают его чувство безопасности. Ребёнок может начать бояться высказывать собственное мнение, стыдиться себя, замыкаться в себе или постоянно испытывать чувство вины. Особенно опасно, когда такие слова и действия становятся привычными и повторяются в течение длительного времени.

Отдельная проблема — буллинг, то есть издевательства со стороны сверстников. Он может проявляться в физических нападениях, оскорблениях, распространении унизительных слухов, изоляции от коллектива или систематических угрозах. Сегодня травля часто продолжается и после уроков — в групповых чатах, социальных сетях и через личные сообщения. Кибербуллинг особенно сложно остановить, ведь оскорбительные материалы могут быстро распространяться и оставаться доступными для большого количества людей.

Насилие также может быть связано с пренебрежением потребностями ребенка. Речь идет о ситуациях, когда взрослые не обеспечивают ему надлежащего питания, медицинской помощи, безопасного жилья, ухода и внимания. Не каждая сложная жизненная ситуация автоматически означает насилие или сознательное пренебрежение, но если ребенок остается без необходимой помощи и защиты, это может угрожать его здоровью и развитию.

Почему проблема остается актуальной

Насилие над детьми — не единичное явление и не проблема только отдельных стран или социальных групп. По оценкам ВОЗ, до одного миллиарда детей в возрасте от 2 до 17 лет в мире в течение года подвергаются физическому, сексуальному или психологическому насилию либо пренебрежению. Это означает, что с такими проявлениями сталкивается примерно половина детей соответствующего возраста. В то же время реальное количество случаев может быть больше, ведь далеко не все пострадавшие рассказывают о пережитом или обращаются за помощью.

Одна из причин, по которой насилие остается скрытым, — страх ребенка перед обидчиком. Если им является кто-то из родителей, родственников или других близких взрослых, ребенку может быть особенно сложно попросить о помощи. Она может бояться, что ей не поверят, накажут за рассказ или что ситуация дома станет ещё хуже. Иногда дети даже не понимают, что поведение взрослого является насилием, особенно если унижения или жестокие наказания они воспринимают как привычную часть жизни.

По данным ВОЗ, менее половины детей, переживших насилие, рассказывают об этом кому-либо, а помощь получают менее 10%. Эти цифры показывают, насколько важно создавать условия, в которых ребенок может без страха обратиться к взрослому. В то же время ответственность за пресечение насилия нельзя возлагать на самих детей. Именно взрослые должны замечать опасные ситуации, реагировать на них и обеспечивать защиту.

Последствия насилия могут сохраняться даже после того, как опасность миновала. Дети, пережившие жестокое обращение, могут испытывать проблемы со сном, тревожность, трудности с учебой, недоверие к людям и проблемы с общением. В некоторых случаях пережитое сказывается на физическом здоровье и психологическом состоянии уже во взрослом возрасте. Поэтому важно не только положить конец насилию, но и обеспечить ребенку поддержку, безопасную среду и, при необходимости, помощь специалистов.

Как отмечают этот день в мире

У Всемирного дня предотвращения насилия над детьми нет устоявшихся праздничных традиций. Его не отмечают застольями или развлекательными мероприятиями, ведь главная цель этой даты — привлечь внимание к проблеме и побудить людей к конкретным действиям. Вместо этого в разных странах проводят информационные кампании, публичные дискуссии, конференции, лекции и встречи со специалистами.

Школы и общественные организации могут организовывать занятия для детей, родителей и педагогов. На них объясняют, что такое насилие, как распознать опасное поведение, куда обращаться за помощью и как поддержать пострадавшего человека. Особое внимание уделяется тому, как говорить с детьми о личных границах, согласии, безопасности и праве отказаться от нежелательных прикосновений. Такие разговоры должны вестись на понятном для возраста ребенка языке, без запугивания и излишних подробностей.

Еще одно направление — работа со взрослыми. Родителям и воспитателям рассказывают о ненасильственных методах воспитания, способах разрешения конфликтов и о том, как контролировать собственные эмоции в стрессовых ситуациях. Учителей учат замечать изменения в поведении детей, реагировать на признаки издевательств и не оставлять без внимания жалобы учеников. Также организации призывают государственные учреждения совершенствовать механизмы защиты детей и обеспечивать доступ к психологической, медицинской и юридической помощи.

С 2010 года WWSF проводит ежегодную кампанию «19 дней активных действий по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми и молодежью». Она проходит с 1 по 19 ноября. В рамках кампании организации и активисты выбирают темы для просветительских мероприятий, распространяют информационные материалы и призывают местные сообщества присоединяться к защите детей. Это позволяет говорить не только об отдельных случаях жестокости, но и о причинах насилия и способах его предотвращения.

Как защитить ребенка от насилия

Предотвращение насилия начинается с простых вещей — доверия, внимания и уважения к ребенку. Важно, чтобы он знал: он может рассказать взрослому о любой ситуации, которая его напугала или заставила почувствовать себя некомфортно. Ребенка нужно выслушивать спокойно, не обвинять и не стыдить за то, что произошло. Если он решился рассказать о насилии, нельзя отмахиваться от его слов или требовать немедленно доказать каждую деталь.

Родителям следует объяснять детям, что их тело принадлежит им, а личные границы нужно уважать. Ребенок должен знать, что может отказаться от нежелательных объятий или прикосновений, даже если их предлагает знакомый человек. В то же время важно не создавать у неё ощущения, что все вокруг представляют опасность. Гораздо полезнее научить распознавать ситуации, в которых ей некомфортно, и называть взрослых, к которым можно обратиться.

Не менее важно не оправдывать жестокость традициями или фразами вроде «так воспитывали всех» или «ребенок должен слушаться при любых обстоятельствах». Дисциплина не должна строиться на страхе, унижении или физическом наказании. Взрослые могут устанавливать правила и ограничения, объяснять последствия поступков и требовать ответственности, не причиняя ребенку боли. Именно такие подходы помогают формировать доверие и учат разрешать конфликты без агрессии.

Если есть подозрение, что ребенок подвергается насилию, не стоит ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Нужно обратиться в соответствующие службы, правоохранительные органы или к специалистам по защите детей. Если ребенку угрожает непосредственная опасность, следует позвонить в экстренные службы. В таких случаях важно действовать осторожно, не подвергать ребенка дополнительному риску и не пытаться самостоятельно договариваться с предполагаемым обидчиком, если это может ухудшить ситуацию.

Почему этот день важен для Украины

Для Украины тема защиты детей от насилия имеет особое значение. Полномасштабная война создала дополнительные риски для несовершеннолетних: дети переживают обстрелы, вынужденное перемещение, потерю близких, разлуку с семьями и длительное пребывание в условиях опасности. Такие обстоятельства могут усиливать психологическую нагрузку на детей и взрослых. В то же время война не отменяет права ребенка на защиту от домашнего насилия, эксплуатации, травли и других форм жестокого обращения.

Особого внимания требуют дети, оставшиеся без родительской опеки, вынужденные переехать, пережившие оккупацию или лишившиеся привычной среды обитания. Им может быть сложнее сообщить об опасности или найти взрослого, которому можно довериться. Поэтому важную роль играют школы, социальные службы, медики, психологи и общественные организации. Они могут помочь вовремя заметить проблему и организовать необходимую поддержку.

Всемирный день предотвращения насилия над детьми напоминает, что защита детства не ограничивается одной датой в календаре. Она зависит от повседневных решений взрослых — услышат ли они ребенка, вмешаются ли, увидев жестокость, и помогут ли ему чувствовать себя в безопасности. Ребёнок не должен заслуживать уважение или доказывать, что ему больно. Право на жизнь без насилия принадлежит каждому ребёнку — независимо от возраста, места проживания или обстоятельств, в которых он оказался.