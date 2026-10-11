在美国，78%的受访者认为，总统唐纳德·特朗普的政策促成了该国物价上涨。这一结果来自路透社/益普索的一项民调，RMF24报道。与此同时，64%的共和党支持者将此归咎于白宫。

大多数调查参与者将特朗普政府实施的关税列为生活成本上升的主要因素之一。超过半数的共和党选民表示，物价上涨速度快于他们的收入增长。68%的全体受访者对政府应对通胀的行动给予负面评价。

候选人更谨慎地将竞选活动与特朗普联系起来

据路透社报道，在国会选举前，部分竞争激烈选区的共和党候选人较少强调自己与总统的关系。该通讯社分析了62场竞争最激烈的众议院和参议院选举：其中41场中，共和党候选人要么在具体议题上展现出与特朗普的分歧，要么限制在竞选活动中提及他。

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一些政治人物从其网站上删除了总统的姓氏或照片，以及有关他支持的信息。另一些人避免共同出席活动，或强调自己在个别议题上的立场。与此同时，候选人总体上并不急于公开批评特朗普，因为他在共和党选民中仍保有显著影响力。

在对伊朗战争问题上的分歧

部分共和党人与白宫立场不同的议题之一是对伊朗战争。路透社在12场被分析的选举中记录到了这类分歧。一些共和党人支持限制总统开展军事行动的权力，另一些人则呼吁结束冲突，尤其提及其经济后果。

根据路透社/益普索民调，特朗普在受访选民中的执政支持率为32%。距离定于11月3日举行的国会选举不足四周，部分州已开始提前投票。

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