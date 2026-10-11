W USA 78% respondentów uważa, że polityka prezydenta Donalda Trumpa przyczyniła się do wzrostu cen w kraju. Wynika to z sondażu Reuters/Ipsos, o którym informuje RMF24. Jednocześnie 64% zwolenników Partii Republikańskiej obarcza za to odpowiedzialnością Biały Dom.

Większość uczestników badania wskazała cła wprowadzone przez administrację Trumpa jako jeden z głównych czynników wzrostu kosztów życia. Ponad połowa republikańskich wyborców stwierdziła, że ceny rosną szybciej niż ich dochody. Działania administracji w walce z inflacją negatywnie oceniło 68% wszystkich respondentów.

Kandydaci ostrożniej wiążą kampanie z Trumpem

Według Reutersa przed wyborami do Kongresu część kandydatów Partii Republikańskiej w konkurencyjnych okręgach mniej podkreśla swoje związki z prezydentem. Agencja przeanalizowała 62 najbardziej konkurencyjne wyścigi o miejsca w Izbie Reprezentantów i Senacie: w 41 z nich kandydaci republikańscy albo wykazują różnice zdań z Trumpem w konkretnych kwestiach, albo ograniczają wzmianki o nim w kampanii.

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Niektórzy politycy usuwają ze swoich stron internetowych nazwisko lub zdjęcia prezydenta, a także informacje o jego poparciu. Inni unikają wspólnych wystąpień lub podkreślają własne stanowisko w poszczególnych sprawach. Jednocześnie kandydaci na ogół nie spieszą się z otwartą krytyką Trumpa, ponieważ zachowuje on znaczące wpływy wśród republikańskiego elektoratu.

Różnice w sprawie wojny z Iranem

Jedną z kwestii, w których część republikanów różni się od stanowiska Białego Domu, jest wojna z Iranem. Reuters odnotował takie różnice w 12 przeanalizowanych wyścigach wyborczych. Niektórzy republikanie popierali ograniczenie uprawnień prezydenta do prowadzenia działań wojennych, a inni wzywali do zakończenia konfliktu, powołując się między innymi na jego konsekwencje gospodarcze.

Według sondażu Reuters/Ipsos poziom aprobaty dla działalności Trumpa wynosi 32% wśród ankietowanych wyborców. Do wyborów do Kongresu, które mają odbyć się 3 listopada, pozostały mniej niż cztery tygodnie, a w niektórych stanach już trwa wcześniejsze głosowanie.

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