В США 78% опрошенных считают, что политика президента Дональда Трампа способствовала росту цен в стране. Об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos, о котором сообщает RMF24. В то же время 64% сторонников Республиканской партии возлагают ответственность за это на Белый дом.

Большинство участников исследования назвало одним из главных факторов удорожания жизни пошлины, введенные администрацией Трампа. Более половины избирателей-республиканцев заявили, что цены растут быстрее, чем их доходы. Действия администрации в борьбе с инфляцией негативно оценили 68% всех опрошенных.

Кандидаты осторожнее связывают кампании с Трампом

По данным Reuters, перед выборами в Конгресс часть кандидатов от Республиканской партии в конкурентных округах меньше подчеркивает связи с президентом. Агентство проанализировало 62 наиболее конкурентные гонки в Палату представителей и Сенат: в 41 из них кандидаты-республиканцы либо демонстрируют разногласия с Трампом по конкретным вопросам, либо ограничивают упоминания о нем в кампании.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Некоторые политики убирают со своих сайтов фамилию или фотографии президента, а также информацию о его поддержке. Другие избегают совместных выступлений или подчеркивают собственную позицию по отдельным вопросам. В то же время кандидаты в основном не спешат открыто критиковать Трампа, поскольку он сохраняет значительное влияние среди республиканского электората.

Разногласия по поводу войны с Ираном

Одним из вопросов, по которым часть республиканцев отличается от позиции Белого дома, является война с Ираном. Reuters зафиксировал такие разногласия в 12 проанализированных избирательных гонках. Некоторые республиканцы поддерживали ограничение президентских полномочий по ведению военных действий, а другие призывали завершить конфликт, ссылаясь, в частности, на его экономические последствия.

По данным опроса Reuters/Ipsos, уровень одобрения деятельности Трампа составляет 32% среди опрошенных избирателей. До выборов в Конгресс, которые должны состояться 3 ноября, остается менее четырех недель, а в отдельных штатах уже идет досрочное голосование.

Читай нас в