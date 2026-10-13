澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯表示，政府将尽一切可能确保美国计划处决囚犯尼达尔·哈桑的直播无法在澳大利亚观看。他称，可能在互联网上播放处决过程绝对不可接受，Asharq Al-Awsat报道。

处决计划在12月进行

哈桑的处决定于12月3日在得克萨斯州胡德堡进行。2009年，他在那里枪杀了13人。据该媒体报道，这可能成为自1945年以来美国军方首次实施的行刑队处决。

上周，一名五角大楼代表向法新社表示，处决将进行现场直播。此前，美国国防部长皮特·赫格塞思曾表示，该活动将是公开的，人们将能够观看。

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澳大利亚当局的立场

阿尔巴尼斯对ABC电视台表示，当局有社会责任防止儿童和家庭等人接触此类视频。与此同时，澳大利亚互联网监管机构表示，其无权禁止在线展示处决过程。

总理承认，阻止直播传播并不容易，但政府将明确告知社交平台，此类内容在澳大利亚没有立足之地。澳大利亚环境部长默里·瓦特也称这些计划令人作呕。

在线直播处决的倡议在美国和海外引发谴责。联合国人权事务高级专员表示，直播处决等同于公开处决，并将违反绝对禁止酷刑的规定。澳大利亚不同政治力量的代表也反对播放该画面。

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