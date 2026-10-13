Premier Australii Anthony Albanese oświadczył, że rząd zrobi wszystko, co możliwe, aby transmisja zaplanowanej w USA egzekucji więźnia Nidala Hasana nie była dostępna do oglądania w kraju. Nazwał ewentualne pokazywanie egzekucji w internecie absolutnie nie do przyjęcia, informuje Asharq Al-Awsat.

Egzekucję zaplanowano na grudzień

Egzekucję Hasana wyznaczono na 3 grudnia w Fort Hood w Teksasie. W 2009 roku zastrzelił tam 13 osób. Według publikacji może to być pierwsza egzekucja przez rozstrzelanie przeprowadzona przez amerykańskie wojsko od 1945 roku.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciel Pentagonu poinformował AFP, że egzekucja będzie transmitowana na żywo. Wcześniej sekretarz obrony USA Pete Hegseth oświadczył, że wydarzenie będzie publiczne i ludzie będą mogli je oglądać.

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Stanowisko australijskich władz

Albanese powiedział stacji ABC, że władze ponoszą społeczną odpowiedzialność za niedopuszczenie do dostępu do takiego nagrania, w szczególności dzieci i rodzin. Jednocześnie australijski regulator internetu poinformował, że nie ma uprawnień, aby zakazać pokazywania egzekucji online.

Premier przyznał, że zablokowanie rozpowszechniania transmisji nie będzie łatwe, jednak rząd wyraźnie przekaże platformom społecznościowym, że takie treści nie mają miejsca w Australii. Australijski minister środowiska Murray Watt również nazwał te plany odrażającymi.

Inicjatywa transmisji online egzekucji wywołała potępienie w USA i za granicą. Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka oświadczył, że transmisja egzekucji jest równoznaczna z egzekucją publiczną i naruszałaby absolutny zakaz tortur. Przeciwko pokazowi wystąpili także przedstawiciele różnych sił politycznych Australii.

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