Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что правительство сделает все возможное, чтобы трансляция запланированной в США казни заключенного Нидала Хасана не была доступна для просмотра в стране. Он назвал возможный показ казни в интернете абсолютно неприемлемым, сообщает Asharq Al-Awsat.

Казнь запланирована на декабрь

Казнь Хасана назначена на 3 декабря в Форт-Худе, штат Техас. В 2009 году он застрелил там 13 человек. По данным издания, это может стать первой казнью путем расстрела, проведенной американскими военными с 1945 года.

На прошлой неделе представитель Пентагона сообщил AFP, что казнь будут транслировать в прямом эфире. Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил, что мероприятие будет публичным и люди смогут его посмотреть.

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Позиция австралийских властей

Албанезе сказал телеканалу ABC, что власти несут социальную ответственность за недопущение доступа к такому видео, в частности для детей и семей. В то же время австралийский интернет-регулятор сообщил, что не имеет полномочий запретить показ казни онлайн.

Премьер признал, что заблокировать распространение трансляции будет непросто, однако правительство четко сообщит социальным платформам, что такому контенту не место в Австралии. Министр окружающей среды Австралии Мюррей Уотт также назвал эти планы отвратительными.

Инициатива онлайн-трансляции казни вызвала осуждение в США и за рубежом. Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что трансляция казни приравнивается к публичной казни и будет нарушать абсолютный запрет пыток. Против показа также выступили представители различных политических сил Австралии.

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