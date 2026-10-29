欧盟企业反对摆脱中国的供应多元化计划——《南华早报》

在比利时布鲁塞尔，欧洲工业协会和大型企业批评了欧盟委员会推动供应链多元化、旨在减少欧盟对中国依赖的计划。企业警告称，强制性要求可能会增加成本，并迫使企业寻找目前市场上尚不存在的供应商。

据《南华早报》报道，欧盟委员会计划于12月提出三项新的地缘经济政策工具。其中没有一项会直接点名中国，但总体目标是减少对北京的依赖，并增强欧盟应对贸易压力的能力。该报称，这一方案可能于12月9日提出。

三项拟议机制

其中一项机制DiversifyEU可能要求关键行业的企业扩大供应商范围。为此，布鲁塞尔正在考虑采取关税措施，或通过获得政府合同和补贴的机会提供激励。

第二项工具 предусматривает一项团结机制，为在贸易争端期间可能面临报复措施的企业提供补偿。第三项将是一项快速反应机制，允许欧盟对积极扭曲竞争或实施经济胁迫的国家关闭其市场。

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欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩表示，DiversifyEU将对具体国家保持中立，并旨在帮助欧洲企业实现供应链多元化。她表示，该机制的原则是防止对单一供应商形成关键依赖。

业界担忧

欧洲汽车制造商协会ACEA指出，稀土金属、磁铁、电池材料、显示器和部分半导体的替代供应基础非常有限，或者根本不存在。该协会强调，欧洲无法在成本上与中国匹敌，也不需要实现对中国的完全独立。

德国工业联合会支持增强韧性的目标，但反对新的报告要求和强制性规定。该组织还称，关税并不是实现多元化的合适工具。

诺基亚、Traton、宜家以及电信塔运营商Vantage Towers警告称，在没有可用替代方案的情况下实施贸易限制或突然改变采购要求，可能会推高成本、延误关键基础设施部署，并降低供应可靠性。与此同时，在本月的欧洲理事会峰会上，27个成员国均未对冯德莱恩提出的计划表示反对。

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