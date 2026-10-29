W Brukseli w Belgii europejskie stowarzyszenia przemysłowe i duże firmy skrytykowały plany Komisji Europejskiej dotyczące dywersyfikacji łańcuchów dostaw, mające na celu zmniejszenie zależności UE od Chin. Biznes ostrzega, że obowiązkowe wymogi mogą zwiększyć koszty i zmusić przedsiębiorstwa do szukania dostawców, których na rynku jeszcze nie ma.

Jak informuje South China Morning Post, Komisja Europejska planuje w grudniu przedstawić trzy nowe instrumenty polityki geoekonomicznej. Żaden z nich nie będzie bezpośrednio wskazywał Chin, jednak ogólnym celem jest ograniczenie zależności od Pekinu i wzmocnienie możliwości UE reagowania na presję handlową. Według publikacji pakiet może zostać przedstawiony 9 grudnia.

Trzy proponowane mechanizmy

Jeden z mechanizmów — DiversifyEU — może zobowiązać firmy w kluczowych sektorach do poszerzenia grona dostawców. W tym celu Bruksela rozważa między innymi cła lub zachęty w postaci dostępu do zamówień publicznych i subsydiów.

Drugi instrument przewiduje mechanizm solidarnościowy z rekompensatami dla firm, które mogą zetknąć się z działaniami odwetowymi podczas sporów handlowych. Trzecim ma być mechanizm szybkiego reagowania, który umożliwi zamknięcie rynku UE dla państw stosujących aktywne zakłócanie konkurencji lub przymus ekonomiczny.

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Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła, że DiversifyEU będzie neutralny wobec konkretnych państw i ma pomóc europejskim firmom dywersyfikować łańcuchy dostaw. Jak zaznaczyła, zasada działania mechanizmu polega na niedopuszczeniu do krytycznej zależności od jednego dostawcy.

Zastrzeżenia przemysłu

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów ACEA wskazało, że alternatywna baza dostaw dla metali ziem rzadkich, magnesów, materiałów do baterii, wyświetlaczy i części półprzewodników jest bardzo ograniczona albo w ogóle nie istnieje. Stowarzyszenie podkreśliło, że Europa nie będzie w stanie dorównać kosztom Chin i nie potrzebuje pełnej niezależności od nich.

Federacja Przemysłu Niemieckiego poparła cel wzmocnienia odporności, jednak sprzeciwiła się nowym wymogom sprawozdawczym i obowiązkowym nakazom. Organizacja nazwała również cła nieodpowiednim narzędziem dywersyfikacji.

Firmy Nokia, Traton, Ikea oraz operator masztów telekomunikacyjnych Vantage Towers ostrzegły, że ograniczenia handlowe lub gwałtowna zmiana wymogów dotyczących zakupów bez dostępnych alternatyw mogą podnieść koszty, opóźnić rozwój infrastruktury krytycznej i pogorszyć niezawodność dostaw. Jednocześnie podczas szczytu Rady Europejskiej w tym miesiącu 27 państw członkowskich nie zgłosiło zastrzeżeń do planów przedstawionych przez von der Leyen.

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