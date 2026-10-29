В Брюсселе, Бельгия, европейские промышленные ассоциации и крупные компании раскритиковали планы Еврокомиссии по диверсификации цепочек поставок, направленные на снижение зависимости ЕС от Китая. Бизнес предупреждает, что обязательные требования могут увеличить расходы и вынудить предприятия искать поставщиков, которых пока нет на рынке.

Как сообщает South China Morning Post, в декабре Еврокомиссия планирует представить три новых инструмента геоэкономической политики. Ни один из них прямо не будет называть Китай, однако общая цель заключается в сокращении зависимости от Пекина и усилении возможностей ЕС реагировать на торговое давление. По данным издания, пакет могут представить 9 декабря.

Три предложенных механизма

Один из механизмов — DiversifyEU — может обязать компании в ключевых секторах расширять круг поставщиков. Для этого Брюссель рассматривает, в частности, пошлины или стимулы в виде доступа к государственным контрактам и субсидиям.

Второй инструмент предусматривает механизм солидарности с компенсациями для компаний, которые могут столкнуться с ответными мерами в ходе торговых споров. Третьим должен стать механизм быстрого реагирования, который позволит закрывать рынок ЕС для стран, прибегающих к активному искажению конкуренции или экономическому принуждению.

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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что DiversifyEU будет нейтральным по отношению к конкретным странам и должен помочь европейским компаниям диверсифицировать цепочки поставок. По ее словам, принцип механизма заключается в недопущении критической зависимости от одного поставщика.

Предостережения промышленности

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA отметила, что альтернативная база поставок редкоземельных металлов, магнитов, материалов для батарей, дисплеев и части полупроводников очень ограничена либо вообще отсутствует. В ассоциации подчеркнули, что Европа не сможет сравняться с Китаем по затратам и не нуждается в полной независимости от него.

Федерация немецкой промышленности поддержала цель усиления устойчивости, однако выступила против новых требований к отчетности и обязательных предписаний. Организация также назвала пошлины непригодным инструментом для диверсификации.

Компании Nokia, Traton, Ikea и оператор телекоммуникационных вышек Vantage Towers предупредили, что торговые ограничения или резкое изменение требований к закупкам без доступных альтернатив могут повысить расходы, задержать развертывание критической инфраструктуры и ухудшить надежность поставок. В то же время на саммите Европейского совета в этом месяце 27 государств-членов не высказали возражений против представленных фон дер Ляйен планов.

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