在肯尼亚国民议会，议员们反对独立选举与选区划分委员会（IEBC）拟在2027年大选前通过的多项改革。距离投票还有10个月，《2024年选举（修正）法案》至少有三项条款遭到议员抵制，Nation Kenya报道。

郡议会提名

IEBC的一项提议规定，郡议会提名席位的申请人必须在提交政党名单之日，成为相关郡内某个选区的登记选民。国民议会多数党领袖金马尼·伊春格瓦称该条款是倒退的、违宪的且不公平的。他表示，将在法案三读期间寻求删除这一条款。

被提名议员艾琳·马亚卡认为，该要求与肯尼亚宪法对行动和居住自由的保障相冲突。目前，一人可以被提名进入该国47个郡议会中的任何一个。这些议会设有770个提名席位，此外还有1450个直接选举产生的席位。

选民人数上限与党内初选

议员们还否决了IEBC将单个投票站的选民人数上限从700人提高至1000人的倡议。他们认为，在不扩大投票站网络的情况下提高上限，可能使投票更加困难、带来滥用风险，并使部分公民失去投票机会。东瓦吉尔议员阿登·穆罕默德表示，一个投票站为1000名选民提供服务可能需要超过12小时，因此议员们提议维持现行上限。

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IEBC则表示，新的选民身份识别设备比2013年、2017年和2022年选举中使用的设备运行更快。该委员会还援引其在2022年选举后进行的研究，认为在新上限下，大多数投票站的投票可在16时前完成。

此外，议员们提议将党内初选期间出现的争议移交选举争议法庭审理。司法与法律事务委员会主席乔治·穆鲁加拉表示，应取消IEBC在解决与提名相关争议中的作用。议员们还质疑该委员会为举行2027年选举所申请的资金数额。

与此同时，国民议会尚未审议IEBC的其他提议，包括赋予该委员会起诉选举相关违法行为的权力，以及扩大海外侨民选民登记。该委员会还提议，政党名单中的候选人应交替代表不同性别，且名单应以女性候选人开始。

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