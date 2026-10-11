W Zgromadzeniu Narodowym Kenii posłowie sprzeciwili się kilku zmianom, które Niezależna Komisja Wyborcza i Granic (IEBC) proponuje przyjąć przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Dziesięć miesięcy przed głosowaniem co najmniej trzy przepisy ustawy Elections (Amendment) Bill, 2024 spotkały się ze sprzeciwem parlamentarzystów, informuje Nation Kenya.

Nominacje do zgromadzeń hrabstw

Jedna z propozycji IEBC zakłada, że kandydat na nominowane miejsce w zgromadzeniu hrabstwa musi być zarejestrowanym wyborcą w jednym z okręgów wyborczych na terenie danego hrabstwa w dniu złożenia listy partyjnej. Lider większości w Zgromadzeniu Narodowym Kimani Ichung’wah nazwał ten przepis regresywnym, niekonstytucyjnym i niesprawiedliwym. Oświadczył, że będzie dążył do jego usunięcia podczas trzeciego czytania projektu ustawy.

Nominowana posłanka Irene Mayaka uważa, że wymóg ten stoi w sprzeczności z konstytucyjnymi gwarancjami swobody przemieszczania się i zamieszkania w Kenii. Obecnie osoba może zostać nominowana do dowolnego z 47 zgromadzeń hrabstw w kraju. Przewidziano w nich 770 nominowanych miejsc, oprócz 1450 mandatów wybieranych bezpośrednio.

Limit wyborców i prawybory partyjne

Posłowie odrzucili również inicjatywę IEBC dotyczącą zwiększenia maksymalnej liczby wyborców w jednym lokalu wyborczym z 700 do 1000. Ich zdaniem podniesienie limitu bez rozszerzenia sieci lokali wyborczych może utrudnić głosowanie, stworzyć ryzyko nadużyć i pozbawić część obywateli możliwości oddania głosu. Poseł z East Wajir Aden Mohammed stwierdził, że obsłużenie tysiąca wyborców w lokalu może trwać ponad 12 godzin, dlatego parlamentarzyści proponują pozostawienie obecnego limitu.

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IEBC ze swojej strony twierdzi, że nowe urządzenia do identyfikacji wyborców działają szybciej niż sprzęt używany w wyborach w 2013, 2017 i 2022 roku. Komisja powołuje się również na własne badanie przeprowadzone po wyborach w 2022 roku i uważa, że przy nowym limicie głosowanie w większości lokali będzie można zakończyć do godz. 16:00.

Oddzielnie posłowie proponują przekazanie rozpatrywania sporów powstających podczas prawyborów partyjnych do Trybunału Sporów Wyborczych. Przewodniczący Komisji ds. Sprawiedliwości i Prawa George Murugara oświadczył, że rolę IEBC w rozstrzyganiu sporów związanych z nominacjami należy usunąć. Parlamentarzyści zakwestionowali również wysokość środków, o które komisja występuje na przeprowadzenie wyborów w 2027 roku.

Jednocześnie Zgromadzenie Narodowe nie rozpatrzyło jeszcze innych propozycji IEBC, w tym przyznania komisji uprawnień do ścigania przestępstw związanych z wyborami oraz rozszerzenia rejestracji wyborców z diaspory. Komisja proponuje również, aby kandydaci na listach partyjnych naprzemiennie reprezentowali różne płcie, a lista zaczynała się od kandydatki.

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