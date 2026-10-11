В Национальной ассамблее Кении депутаты выступили против нескольких изменений, которые Независимая избирательная и пограничная комиссия (IEBC) предлагает принять перед всеобщими выборами 2027 года. За десять месяцев до голосования как минимум три положения законопроекта Elections (Amendment) Bill, 2024 встретили сопротивление парламентариев, сообщает Nation Kenya.

Номинации в ассамблеи графств

Одно из предложений IEBC предусматривает, что претендент на номинируемое место в ассамблее графства должен быть зарегистрированным избирателем в одном из избирательных округов в пределах соответствующего графства на дату подачи партийного списка. Лидер парламентского большинства Кимани Ичунгва назвал эту норму регрессивной, неконституционной и несправедливой. Он заявил, что будет добиваться ее исключения во время третьего чтения законопроекта.

Номинированная депутат Ирен Маяка считает, что это требование противоречит конституционным гарантиям свободы передвижения и проживания в Кении. В настоящее время человек может быть номинирован в любую из 47 ассамблей графств страны. В них предусмотрено 770 номинируемых мест в дополнение к 1450 мандатам, избираемым напрямую.

Лимит избирателей и партийные праймериз

Депутаты также отклонили инициативу IEBC увеличить максимальное число избирателей на одном избирательном участке с 700 до 1000. По их мнению, повышение лимита без расширения сети участков может усложнить голосование, создать риски злоупотреблений и лишить часть граждан возможности проголосовать. Депутат от Восточного Ваджира Аден Мохаммед заявил, что обслуживание тысячи избирателей на участке может занять более 12 часов, поэтому парламентарии предлагают сохранить действующий лимит.

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IEBC, со своей стороны, заявляет, что новые устройства для идентификации избирателей работают быстрее оборудования, использовавшегося на выборах 2013, 2017 и 2022 годов. Комиссия также ссылается на собственное исследование после выборов 2022 года и считает, что при новом лимите голосование на большинстве участков можно будет завершить до 16:00.

Отдельно депутаты предлагают передать рассмотрение споров, возникающих во время партийных праймериз, в Трибунал по избирательным спорам. Председатель Комитета по вопросам правосудия и права Джордж Муругара заявил, что роль IEBC в урегулировании споров, связанных с номинациями, следует исключить. Парламентарии также поставили под сомнение объем средств, которые комиссия запрашивает на проведение выборов 2027 года.

В то же время Национальная ассамблея еще не рассмотрела другие предложения IEBC, в частности о предоставлении комиссии полномочий преследовать правонарушения, связанные с выборами, и расширении регистрации избирателей из диаспоры. Комиссия также предлагает, чтобы кандидаты в партийных списках поочередно представляли разные гендеры, а список начинался с кандидатки.

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