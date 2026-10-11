埃及邀请巴勒斯坦各派别领导人下周前往开罗举行和解谈判。巴勒斯坦民族权力机构主席马哈茂德·阿巴斯宣布推迟原定于下个月举行的议会选举后，此次会议计划举行。据《国家报》援引消息人士报道。

受邀派别领导人

据该媒体消息人士称，受邀者包括哈马斯政治领导人哈利勒·哈亚，以及穆罕默德·达赫兰，后者领导法塔赫内部的改革派派别；法塔赫是巴勒斯坦民族权力机构的主要运动。埃及当局尚未正式宣布此次计划中的会议。

阿巴斯周六表示，议会选举将推迟至明年9月，届时总统选举也将举行。巴勒斯坦解放组织执行委员会批准了延期，理由是加沙地带和被占领的约旦河西岸的安全局势。

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哈马斯和达赫兰派别的反应

哈马斯称推迟选举是朝着正确方向迈出的一步，并表示政治和安全条件不允许举行自由投票。该组织还指出，延期应促成严肃、富有成效且全面的全国对话。

相比之下，达赫兰的改革派派别称阿巴斯的决定是对民主的攻击，也是对巴勒斯坦年轻人的威胁；该派别表示，这些年轻人被剥夺了选举代表的权利。该派别称，缺乏选举会加深合法性危机，并呼吁开展广泛对话，以建立能够施加压力的人民阵线。

上一次巴勒斯坦立法委员会选举于2006年举行，哈马斯获胜。此后，哈马斯与法塔赫之间发生分裂。根据巴勒斯坦政策与调查研究中心8月进行的一项调查，在1270名受访者中，79%希望阿巴斯离职。

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