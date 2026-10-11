Египет пригласил лидеров палестинских фракций на переговоры о примирении, предложенные на следующей неделе в Каире. Встречу планируют после того, как президент Палестинской администрации Махмуд Аббас объявил о переносе парламентских выборов, которые должны были состояться в следующем месяце. Об этом со ссылкой на источники сообщает The National.

Приглашенные лидеры фракций

По данным собеседников издания, среди приглашенных — политический лидер ХАМАС Халиль аль-Хайя и Мухаммад Дахлан, возглавляющий прореформаторскую фракцию в ФАТХ — основном движении Палестинской администрации. Египетские власти официально о запланированной встрече не сообщали.

Аббас заявил в субботу, что парламентские выборы перенесут на сентябрь следующего года, когда также должны состояться президентские выборы. Исполнительный комитет Организации освобождения Палестины одобрил отсрочку, объяснив ее ситуацией с безопасностью в секторе Газа и на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

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Реакция ХАМАС и фракции Дахлана

ХАМАС назвал перенос выборов шагом в правильном направлении, заявив, что политические условия и условия безопасности не позволяют провести свободное голосование. Группировка также отметила, что отсрочка должна привести к серьезному, результативному и всеобъемлющему национальному диалогу.

В свою очередь, прореформаторская фракция Дахлана назвала решение Аббаса атакой на демократию и угрозой для молодых палестинцев, которых, по ее заявлению, лишили права избирать представителей. Фракция заявила, что отсутствие выборов углубляет кризис легитимности, и призвала к широкому диалогу для создания народного фронта, способного оказывать давление.

Последние выборы в Палестинский законодательный совет состоялись в 2006 году, и на них победил ХАМАС. После этого произошел раскол между ХАМАС и ФАТХ. Согласно августовскому опросу Палестинского центра политики и исследований, 79% из 1270 опрошенных хотели, чтобы Аббас покинул свой пост.

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