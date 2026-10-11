Egipt zaprosił liderów palestyńskich frakcji na rozmowy pojednawcze zaproponowane na przyszły tydzień w Kairze. Spotkanie jest planowane po tym, jak prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas ogłosił przełożenie wyborów parlamentarnych, które miały odbyć się w przyszłym miesiącu. Poinformował o tym, powołując się na źródła, The National.

Zaproszeni liderzy frakcji

Według rozmówców gazety wśród zaproszonych są polityczny lider Hamasu Chalil al-Hajja oraz Muhammad Dahlan, który stoi na czele proreformatorskiej frakcji w Fatahu — głównym ruchu Autonomii Palestyńskiej. Władze Egiptu nie poinformowały oficjalnie o planowanym spotkaniu.

Abbas oświadczył w sobotę, że wybory parlamentarne zostaną przełożone na wrzesień przyszłego roku, kiedy mają się również odbyć wybory prezydenckie. Komitet Wykonawczy Organizacji Wyzwolenia Palestyny zatwierdził odroczenie, wyjaśniając je sytuacją bezpieczeństwa w Strefie Gazy i na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

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Reakcja Hamasu i frakcji Dahlana

Hamas nazwał przełożenie wyborów krokiem we właściwym kierunku, oświadczając, że warunki polityczne i bezpieczeństwa nie pozwalają na przeprowadzenie wolnego głosowania. Ugrupowanie zaznaczyło również, że odroczenie powinno doprowadzić do poważnego, owocnego i kompleksowego dialogu narodowego.

Z kolei proreformatorska frakcja Dahlana nazwała decyzję Abbasa atakiem na demokrację i zagrożeniem dla młodych Palestyńczyków, którzy — jak stwierdziła — zostali pozbawieni prawa do wyboru przedstawicieli. Frakcja oświadczyła, że brak wyborów pogłębia kryzys legitymacji, i wezwała do szerokiego dialogu w celu utworzenia frontu ludowego zdolnego wywierać presję.

Ostatnie wybory do Palestyńskiej Rady Legislacyjnej odbyły się w 2006 roku i wygrał je Hamas. Następnie doszło do rozłamu między Hamasem a Fatahem. Według sierpniowego sondażu Palestyńskiego Centrum Polityki i Badań 79% z 1270 respondentów chciało, aby Abbas ustąpił ze stanowiska.

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