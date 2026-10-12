在与沙特阿拉伯王国的航空交通受扰背景下，flydubai已取消飞往沙特阿拉伯艾卜哈、达曼和利雅得的航班，直至10月14日（含当日）。利雅得的哈立德国王国际机场在遭袭后仍处于关闭状态，《The National》报道。

机场关闭期限延长

根据Flightradar24的数据，利雅得机场的限制措施已延长至周二午夜，即阿联酋时间周三凌晨1时。此前的航空通知称，机场将关闭至周日午夜。新通知指出，这些限制措施是作为预防措施实施的，但未说明何时恢复客运业务。

周一，Flightradar24记录到超过500个往返利雅得的航班被取消。沙特阿拉伯民航总局在周日袭击发生后暂停了机场运营，并开始评估损失。前一天，这次袭击造成13人死亡、300多人受伤，也门胡塞武装已宣称对袭击负责。

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从阿联酋出发的航班取消

阿提哈德航空取消了周一和周二阿布扎比与沙特阿拉伯城市之间的多趟航班。限制涉及飞往利雅得、达曼和吉达的航线。具体而言，周一取消了阿布扎比与利雅得之间的EY559和EY560航班，以及飞往达曼的EY573、EY574、EY575和EY576航班。

阿联酋航空周一取消了迪拜与利雅得之间的全部六个航班：飞往沙特首都的EK815、EK817和EK819，以及返程的EK816、EK818和EK820。周二的EK815、EK817、EK819和EK816航班已取消，而EK818和EK820的状态仍可能变化。

阿拉伯航空取消了周一和周二从沙迦飞往利雅得的G9151和G9154航班。从沙迦飞往艾卜哈的G9195航班也被标记为在两天内取消。建议乘客在前往机场前直接向航空公司查询航班状态，如遇取消，应联系承运人或旅行社办理改签或退款。

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