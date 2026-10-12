Авиакомпания flydubai отменила рейсы в Абху, Даммам и Эр-Рияд в Саудовской Аравии включительно до 14 октября на фоне перебоев в авиасообщении с королевством. Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде остается закрытым после атак, сообщает The National.

Закрытие аэропорта продлили

По данным Flightradar24, ограничения в аэропорту Эр-Рияда продлили до полуночи вторника, что соответствует 01:00 среды по времени ОАЭ. В предыдущем авиационном уведомлении говорилось о закрытии до полуночи воскресенья. В новом уведомлении отмечается, что ограничения введены в качестве меры предосторожности, однако время возобновления пассажирских операций не названо.

В понедельник Flightradar24 зафиксировал более 500 отмененных рейсов в Эр-Рияд и из него. Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии приостановило работу аэропорта и начало оценку ущерба после атаки в воскресенье. Накануне удар, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы, унес жизни 13 человек и ранил более 300.

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Отмена рейсов из ОАЭ

Etihad Airways отменила ряд рейсов между Абу-Даби и городами Саудовской Аравии в понедельник и вторник. Ограничения касаются маршрутов в Эр-Рияд, Даммам и Джидду. В частности, в понедельник отменили рейсы EY559 и EY560 между Абу-Даби и Эр-Риядом, а также EY573, EY574, EY575 и EY576 в Даммам.

Emirates в понедельник отменила все шесть рейсов между Дубаем и Эр-Риядом: EK815, EK817 и EK819 в направлении саудовской столицы, а также EK816, EK818 и EK820 в обратном направлении. На вторник отменены рейсы EK815, EK817, EK819 и EK816, тогда как статус EK818 и EK820 еще может измениться.

Air Arabia отменила рейсы G9151 и G9154 из Шарджи в Эр-Рияд в понедельник и вторник. Рейс G9195 из Шарджи в Абху также отмечен как отмененный в оба дня. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейса непосредственно у авиакомпании перед поездкой в аэропорт, а в случае отмены — обращаться к перевозчику или туристическому агенту по поводу перебронирования или возврата средств.

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