Linie lotnicze flydubai odwołały loty do Abhy, Dammamu i Rijadu w Arabii Saudyjskiej do 14 października włącznie, w związku z zakłóceniami w połączeniach lotniczych z królestwem. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chalida w Rijadzie pozostaje zamknięty po atakach, informuje The National.

Przedłużono zamknięcie lotniska

Według Flightradar24 ograniczenia na lotnisku w Rijadzie przedłużono do północy we wtorek, co odpowiada godzinie 1:00 w środę czasu ZEA. W poprzednim komunikacie lotniczym informowano o zamknięciu do północy w niedzielę. W nowym komunikacie zaznaczono, że ograniczenia wprowadzono jako środek zapobiegawczy, jednak nie podano terminu wznowienia operacji pasażerskich.

W poniedziałek Flightradar24 odnotował ponad 500 odwołanych lotów do i z Rijadu. Saudyjski Generalny Urząd Lotnictwa Cywilnego zawiesił działalność lotniska i rozpoczął ocenę szkód po niedzielnym ataku. Dzień wcześniej w wyniku uderzenia, do którego przyznali się jemeńscy Huti, zginęło 13 osób, a ponad 300 zostało rannych.

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Odwołania lotów z ZEA

Etihad Airways odwołały szereg lotów między Abu Zabi a miastami Arabii Saudyjskiej w poniedziałek i wtorek. Ograniczenia dotyczą tras do Rijadu, Dammamu i Dżuddy. W szczególności w poniedziałek odwołano loty EY559 i EY560 między Abu Zabi a Rijadem, a także EY573, EY574, EY575 i EY576 do Dammamu.

Emirates odwołały w poniedziałek wszystkie sześć lotów między Dubajem a Rijadem: EK815, EK817 i EK819 do saudyjskiej stolicy oraz EK816, EK818 i EK820 w kierunku powrotnym. Na wtorek odwołano loty EK815, EK817, EK819 i EK816, natomiast status EK818 i EK820 może jeszcze ulec zmianie.

Air Arabia odwołała loty G9151 i G9154 z Szardży do Rijadu w poniedziałek i wtorek. Lot G9195 z Szardży do Abhy również oznaczono jako odwołany w obu dniach. Pasażerom zaleca się sprawdzanie statusu lotu bezpośrednio u przewoźnika przed podróżą na lotnisko, a w razie odwołania — kontakt z przewoźnikiem lub agentem turystycznym w sprawie zmiany rezerwacji lub zwrotu pieniędzy.

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