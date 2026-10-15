美国陆军西半球司令部指挥官约瑟夫·瑞安将军表示，美国的经济主导地位是华盛顿在该地区安全战略的最终目标。他在美国陆军协会年度会议上作出上述表态，《防务新闻》报道。

瑞安表示，2025年美国国家安全战略设想通过国家安全工具实现在西半球的经济主导地位。这名将军称，至少二十年来，美国一直在将对该地区经济空间的控制权让给中华人民共和国，并称这对美国国家安全构成重大威胁。

巴拿马与军事存在

瑞安以巴拿马为例，大量进出美国的贸易都要经过其运河。他表示，与巴拿马的伙伴关系互利共赢，并使华盛顿能够监控该地区的国家；据他所说，这些国家正转向美国的其他对手。

美国军方近日与合作伙伴在巴拿马举行了多国PANAMAX演习——这是自2012年以来首次在该国举行。来自19个国家的代表参加了演练巴拿马运河防御的演习，其中包括阿根廷、巴西、秘鲁、智利和哥伦比亚。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

瑞安还表示，官员已批准增强驻扎在洪都拉斯科马亚瓜索托卡诺空军基地的布拉沃联合特遣部队的能力。在未来几个财政年度，该部队将获得更多旋翼飞行器和人员，以应对该地区的自然灾害和威胁。与此同时，美国海岸警卫队正在筹备在巴拿马建立一支配备两艘舰艇的远征中队，用于执行拦截行动。

打击贩毒集团

瑞安将打击贩毒集团列为美国在西半球的优先事项之一。美国海岸警卫队大西洋区域司令乔-安·伯迪安中将表示，贩毒集团从事人口贩运、毒品交易和大额现金运输，并拥有数十亿美元的收入。

哥伦比亚武官路易斯·卡多索将军指出，在哥伦比亚，犯罪团伙除贩毒外，还通过非法采矿获利。他认为，限制非法资金是它们的薄弱环节。

瑞安表示，与伙伴国家的联合演习将日益侧重于打击贩毒集团和被认定的恐怖组织。他还表示，在人口贩运活动中使用无人机的情况正在增加。伯迪安补充说，海岸警卫队发现贩毒集团在哥伦比亚沿岸使用自制半潜式船只，而这些船只如今正穿越大西洋。

关注我们在