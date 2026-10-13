伊朗因英国官员将德黑兰与英格兰西南部RAF费尔福德军事空军基地附近的一起事件联系起来的言论，召见了英国驻德黑兰大使雨果·肖特尔。据阿纳多卢通讯社援引伊朗官方通讯社IRNA报道。

德黑兰的立场

伊朗外交部副部长兼西欧事务总司长阿里雷扎·优素菲会见了这位大使。他向英方转达了德黑兰的强烈抗议，反对伊朗所称的伦敦不负责任且具有破坏性的做法。

优素菲断然否认了这些指控，并表示英国不能利用针对德黑兰的毫无根据的说法，以逃避其参与美国和以色列对伊朗军事袭击的责任。他还指责伦敦为敌视德黑兰的团体和个人提供庇护。

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要求提供证据

这名伊朗代表要求伦敦尽快提供证据，以证实有关RAF费尔福德事件的指控。他表示，如果不提供此类证据，伊朗将认真重新审视与英国的关系。肖特尔表示，他将把德黑兰的立场转达给英国当局。

该事件发生于9月27日，地点位于RAF费尔福德空军基地附近；美国轰炸机在对伊朗发动打击期间曾使用该基地。英国警方以涉嫌恐怖主义犯罪和与爆炸物有关的违法行为为由拘留了五名男子，随后将他们保释。英国首相安迪·伯纳姆表示，该事件很可能在伊朗协调，并且几乎可以肯定由伊斯兰革命卫队指挥。伦敦还对两名伊朗公民实施了制裁。

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