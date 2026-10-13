Иран вызвал британского посла в Тегеране Хьюго Шортера из-за заявлений должностных лиц Великобритании, связавших Тегеран с инцидентом вблизи военной авиабазы RAF Fairford на юго-западе Англии. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA.

Позиция Тегерана

Посла принял помощник министра иностранных дел Ирана и генеральный директор по вопросам Западной Европы Алиреза Юсефи. Он передал британской стороне решительный протест Тегерана против того, что Иран назвал безответственным и разрушительным подходом Лондона.

Юсефи категорически отверг обвинения и заявил, что Великобритания не может использовать необоснованные утверждения против Тегерана, чтобы избежать ответственности за участие в военных атаках США и Израиля на Иран. Он также обвинил Лондон в предоставлении убежища группам и лицам, враждебно настроенным по отношению к Тегерану.

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Требование предоставить доказательства

Иранский представитель потребовал, чтобы Лондон как можно скорее предоставил доказательства в подтверждение обвинений относительно инцидента на RAF Fairford. По его словам, Иран серьезно пересмотрит отношения с Великобританией, если такие доказательства не будут предоставлены. Шортер сообщил, что передаст позицию Тегерана британским властям.

Инцидент произошел 27 сентября вблизи авиабазы RAF Fairford, которую американские бомбардировщики использовали во время ударов по Ирану. Британская полиция задержала пятерых мужчин по подозрению в террористических преступлениях и правонарушениях, связанных со взрывчатыми веществами, а позднее отпустила их под залог. Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что инцидент с высокой вероятностью координировался в Иране и почти наверняка направлялся Корпусом стражей исламской революции. Лондон также ввел санкции против двух граждан Ирана.

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