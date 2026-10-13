Iran wezwał brytyjskiego ambasadora w Teheranie, Hugo Shortera, w związku z oświadczeniami brytyjskich urzędników, którzy powiązali Teheran z incydentem w pobliżu wojskowej bazy lotniczej RAF Fairford w południowo-zachodniej Anglii. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na irańską państwową agencję IRNA.

Stanowisko Teheranu

Ambasadora przyjął zastępca ministra spraw zagranicznych Iranu i dyrektor generalny ds. Europy Zachodniej Alireza Yousefi. Przekazał on stronie brytyjskiej stanowczy protest Teheranu przeciwko temu, co Iran nazwał nieodpowiedzialnym i destrukcyjnym podejściem Londynu.

Yousefi kategorycznie odrzucił oskarżenia i oświadczył, że Wielka Brytania nie może wykorzystywać bezpodstawnych twierdzeń przeciwko Teheranowi, aby uniknąć odpowiedzialności za udział w amerykańskich i izraelskich atakach wojskowych na Iran. Oskarżył również Londyn o udzielanie schronienia grupom i osobom wrogim wobec Teheranu.

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Żądanie przedstawienia dowodów

Irański przedstawiciel zażądał, aby Londyn jak najszybciej przedstawił dowody potwierdzające oskarżenia dotyczące incydentu w RAF Fairford. Jak powiedział, Iran poważnie rozważy swoje relacje z Wielką Brytanią, jeśli takie dowody nie zostaną przedstawione. Shorter poinformował, że przekaże stanowisko Teheranu brytyjskim władzom.

Incydent miał miejsce 27 września w pobliżu RAF Fairford, bazy lotniczej wykorzystywanej przez amerykańskie bombowce podczas uderzeń na Iran. Brytyjska policja zatrzymała pięciu mężczyzn pod zarzutem przestępstw terrorystycznych oraz przestępstw związanych z materiałami wybuchowymi, a następnie zwolniła ich za kaucją. Premier Wielkiej Brytanii Andy Burnham oświadczył, że incydent z dużym prawdopodobieństwem był koordynowany w Iranie i niemal na pewno kierowany przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Londyn nałożył również sankcje na dwóch obywateli Iranu.

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