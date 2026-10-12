在英国，劳拉·约翰逊在格伦费尔塔火灾前曾负责肯辛顿和切尔西皇家自治市的住房事务，她已离开Barnet Group发展与房地产总监一职。该公司确认，约翰逊已不再在该机构任职，《卫报》报道。

约翰逊于8月被任命担任该职务，年薪为157,078英镑。Barnet Group管理伦敦巴尼特区1.3万套市政住房。遇难者家属和火灾幸存者称这项任命“令人愤慨且不尊重人”。

Barnet Group董事会主席伊蒙·麦戈德里克在致下议院议员乔·鲍威尔的信中表示，公司理解与格伦费尔塔悲剧相关的深切感受，并承认公众对高管任命程序拥有正当关注。同时，他提及劳动事务的保密性，并未说明约翰逊离职的具体情况。她在Barnet Group结束工作的确切原因尚不清楚。

火灾前的角色

2017年的格伦费尔塔火灾造成72人死亡。悲剧发生时，约翰逊是肯辛顿和切尔西的住房事务总监。在随后的调查中，她因在火灾前削减成本决策中所起的作用而受到批评。

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根据调查结论，约翰逊坚持聘请新的承包商，以更低的预算对该大楼进行翻修。结果，为节省资金，金属外墙覆层被替换为含有可燃塑料填充物的面板。

刑事程序

代表肯辛顿和贝斯沃特选区的鲍威尔表示，在刑事调查仍在进行期间，受到调查批评的人继续在住房领域工作是不合适的。

上个月，伦敦警方请求检察官考虑就该火灾案件对54人以及20家公司和组织提出指控，其中包括过失杀人和欺诈。英国皇家检察署表示，将在悲剧发生10周年，即2027年6月14日之前，就指控作出决定。

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