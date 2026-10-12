Лора Джонсон залишила Barnet Group після критики призначення — The Guardian

У Великій Британії Лора Джонсон, яка до пожежі у вежі Ґренфелл очолювала житловий напрям у Королівському районі Кенсінгтон і Челсі, залишила посаду директорки з розвитку та нерухомості в Barnet Group. Компанія підтвердила, що Джонсон більше не працює в організації, повідомляє The Guardian.

У серпні Джонсон призначили на цю посаду з річною зарплатою 157 078 фунтів стерлінгів. Barnet Group управляє 13 тисячами муніципальних будинків у лондонському районі Барнет. Родини загиблих і люди, які пережили пожежу, назвали це призначення «обурливим і неповажним».

Голова ради Barnet Group Імон Макголдрік у листі до депутата Палати громад Джо Пауелла заявив, що компанія усвідомлює глибину переживань, пов’язаних із трагедією у вежі Ґренфелл, і визнає законний суспільний інтерес до процедури призначення керівників. Водночас він послався на конфіденційність трудових питань і не уточнив обставин звільнення Джонсон. Точна причина припинення її роботи в Barnet Group не відома.

Роль перед пожежею

Пожежа у вежі Ґренфелл у 2017 році забрала життя 72 людей. На час трагедії Джонсон була директоркою з питань житла в районі Кенсінгтон і Челсі. Під час подальшого розслідування її критикували за роль у рішеннях щодо скорочення витрат до пожежі.

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За висновками розслідування, Джонсон наполягала на залученні нового підрядника для реконструкції вежі за меншим бюджетом. Унаслідок цього металеве облицювання замінили панелями з горючим пластиковим наповнювачем, щоб заощадити кошти.

Кримінальне провадження

Пауелл, який представляє округ Кенсінгтон і Бейсуотер, заявив, що особам, яких критикувало розслідування, недоречно продовжувати роботу у житловій сфері, поки тривають кримінальні розслідування.

Минулого місяця поліція Лондона звернулася до прокурорів із проханням розглянути можливість висунення обвинувачень, зокрема у вбивстві з необережності та шахрайстві, щодо 54 людей і 20 компаній та організацій у справі про пожежу. Королівська прокурорська служба заявила, що рішення щодо обвинувачень ухвалять до десятих роковин трагедії — 14 червня 2027 року.

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