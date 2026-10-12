W Wielkiej Brytanii Laura Johnson, która przed pożarem wieżowca Grenfell kierowała sprawami mieszkaniowymi w Królewskiej Dzielnicy Kensington i Chelsea, odeszła ze stanowiska dyrektorki ds. rozwoju i nieruchomości w Barnet Group. Firma potwierdziła, że Johnson nie pracuje już w organizacji — informuje „The Guardian”.

Johnson została powołana na to stanowisko w sierpniu z rocznym wynagrodzeniem w wysokości 157 078 funtów szterlingów. Barnet Group zarządza 13 tysiącami mieszkań komunalnych w londyńskiej dzielnicy Barnet. Rodziny ofiar śmiertelnych i osoby, które przeżyły pożar, nazwały to powołanie „oburzającym i lekceważącym”.

Przewodniczący rady Barnet Group Eamon McGoldrick w liście do posła Joe Powella stwierdził, że firma rozumie głębię emocji związanych z tragedią w wieżowcu Grenfell i uznaje uzasadnione zainteresowanie społeczne procedurą powoływania kadry kierowniczej. Jednocześnie powołał się na poufność spraw pracowniczych i nie sprecyzował okoliczności odejścia Johnson. Dokładna przyczyna zakończenia jej pracy w Barnet Group nie jest znana.

Rola przed pożarem

Pożar wieżowca Grenfell w 2017 roku pochłonął życie 72 osób. W czasie tragedii Johnson była dyrektorką ds. mieszkalnictwa w Kensington i Chelsea. Podczas późniejszego dochodzenia krytykowano ją za rolę w decyzjach dotyczących cięć kosztów przed pożarem.

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Z ustaleń dochodzenia wynika, że Johnson nalegała na zaangażowanie nowego wykonawcy do remontu wieżowca przy mniejszym budżecie. W rezultacie metalową okładzinę zastąpiono panelami z palnym plastikowym wypełnieniem, aby zaoszczędzić pieniądze.

Postępowanie karne

Powell, który reprezentuje okręg Kensington i Bayswater, powiedział, że osoby krytykowane przez dochodzenie nie powinny kontynuować pracy w sektorze mieszkaniowym, dopóki trwają postępowania karne.

W ubiegłym miesiącu londyńska policja zwróciła się do prokuratorów o rozważenie postawienia zarzutów, w tym nieumyślnego spowodowania śmierci i oszustwa, 54 osobom oraz 20 firmom i organizacjom w sprawie pożaru. Crown Prosecution Service oświadczyła, że decyzje w sprawie zarzutów zostaną podjęte do 10. rocznicy tragedii — 14 czerwca 2027 roku.

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