В Великобритании Лора Джонсон, которая до пожара в башне Гренфелл возглавляла жилищное направление в Королевском боро Кенсингтон и Челси, покинула должность директора по развитию и недвижимости в Barnet Group. Компания подтвердила, что Джонсон больше не работает в организации, сообщает The Guardian.

Джонсон назначили на эту должность в августе с годовой зарплатой 157 078 фунтов стерлингов. Barnet Group управляет 13 тысячами муниципальных домов в лондонском боро Барнет. Семьи погибших и люди, пережившие пожар, назвали это назначение «возмутительным и неуважительным».

Председатель совета Barnet Group Имон Макголдрик в письме депутату Палаты общин Джо Пауэллу заявил, что компания осознает глубину переживаний, связанных с трагедией в башне Гренфелл, и признает законный общественный интерес к процедуре назначения руководителей. В то же время он сослался на конфиденциальность трудовых вопросов и не уточнил обстоятельства ухода Джонсон. Точная причина прекращения ее работы в Barnet Group неизвестна.

Роль до пожара

Пожар в башне Гренфелл в 2017 году унес жизни 72 человек. На момент трагедии Джонсон была директором по вопросам жилья в Кенсингтоне и Челси. В ходе последующего расследования ее критиковали за роль в решениях о сокращении расходов до пожара.

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Согласно выводам расследования, Джонсон настаивала на привлечении нового подрядчика для реконструкции башни с меньшим бюджетом. В результате металлическую облицовку заменили панелями с горючим пластиковым наполнителем, чтобы сэкономить средства.

Уголовное производство

Пауэлл, представляющий округ Кенсингтон и Бейсуотер, заявил, что лицам, которых критиковало расследование, неуместно продолжать работу в жилищной сфере, пока продолжаются уголовные расследования.

В прошлом месяце полиция Лондона обратилась к прокурорам с просьбой рассмотреть возможность выдвижения обвинений, в том числе в непредумышленном убийстве и мошенничестве, в отношении 54 человек и 20 компаний и организаций по делу о пожаре. Королевская прокурорская служба заявила, что решения по обвинениям будут приняты к 10-й годовщине трагедии — 14 июня 2027 года.

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