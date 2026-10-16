日本财务大臣片山皋月在曼谷呼吁G20国家的政策制定者，在日元承压和全球债券抛售的背景下，密切且紧急地关注金融市场。《日本时报》报道。

日元与可能的干预

在曼谷与发达国家和发展中国家的财长及央行行长会晤后，片山表示，G20会议及其他形式的会议确认了现有的汇率承诺。她强调，有必要“以高度紧迫感”关注金融市场。

当天早些时候，这位日本财务大臣警告外汇投机者，如有必要，东京准备再次在外汇市场采取行动。此前，由于美国通胀数据高于预期，日元兑美元跌至本月最低水平。

在数据显示美国通胀加速至五个月来最快速度后，日元汇率一度达到1美元兑158.95日元。随后，随着美国国债收益率下降，日元部分收复失地，并在周四走强。

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债券、人工智能与新职位

片山还表示，G7和G20财政部门负责人在曼谷讨论了世界经济面临的挑战。G7国家同意举行桌面演练，为涉及先进人工智能系统的事件做准备。

她说，一些与会者将全球债券收益率上升与对人工智能和数据中心的大规模私人投资联系起来。片山表示，各国政府应设定可信的财政可持续性目标，并为促进经济增长的投资创造预算空间。

她还确认，自己已正式获任命为发展委员会主席。该委员会是世界银行和国际货币基金组织的联合部长级论坛。片山将任职两年，预计将于明年4月在华盛顿举行的这两家机构春季会议期间主持该委员会首次会议。

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