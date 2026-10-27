英国国防大臣韦斯·斯特里廷在《每日电讯报》发表的专栏文章中指出，俄罗斯及其潜在盟友的武装力量到2030年将具备发动打击的能力。 鉴于此，英国与北约伙伴国共同为可能发生的直接冲突做好准备的时间仅剩1000多天。

这位官员对前保守党政府的国防政策提出了尖锐批评，称由于该政策的过度实施，英国军队规模已缩减至拿破仑战争以来的最低水平。

为消除这一威胁，该官员呼吁立即重建国家国防工业体系并扩大武器生产，并以特尔福德一家工厂恢复使用英国钢材生产火炮炮管为例。 韦斯·斯特里廷强调：“我担任此职的主要任务，是让英国军队做好准备，以便在战争爆发时取得胜利。 加强国防旨在遏制潜在对手，但如果遏制措施失效，国家也必须做好直接交战的准备。”

来源：《每日电讯报》。

此前，在唐纳德·特朗普关于乌克兰战争的首席谈判代表称弗拉基米尔·普京为“人道主义者”后，韦斯·斯特里廷曾警告不要对普京采取绥靖政策。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基表示，俄罗斯军队可能在未来五年内袭击一个北约成员国。这将考验该联盟的韧性。

独裁者普京在会见由美国特使史蒂夫·维特科夫和唐纳德·特朗普的女婿贾里德·库什纳组成的美国代表团之前表示，俄罗斯据称准备与欧洲开战，但并无此意。

北约军事委员会主席罗布·鲍尔海军上将表示，如果俄罗斯袭击北约成员国，北约可对俄罗斯境内的目标实施先发制人的打击。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基认为，在乌克兰战争结束之前，俄罗斯就可能对另一个欧洲国家开辟第二战场，这种可能性非常大。

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