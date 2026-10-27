Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в своей колонке для издания The Telegraph заявил, что вооруженные силы РФ и ее потенциальных союзников к 2030 году должны обладать способностью нанести удар. В связи с этим у Соединенного Королевства есть чуть больше 1000 дней, чтобы вместе с партнерами по НАТО подготовиться к вероятному прямому столкновению.

Чиновник критически оценил оборонную политику предыдущего консервативного правительства, из-за злоупотребления которой численность британских вооруженных сил сократилась до самого низкого показателя со времен наполеоновских войн.

Для устранения угрозы чиновник призвал немедленно восстанавливать национальный оборонно-промышленный комплекс и наращивать производство оружия, приведя в качестве примера возобновление выпуска артиллерийских стволов из британской стали на предприятии в Телфорде. Уэс Стритинг подчеркнул: «Моя главная задача на этой должности — подготовить британскую армию к победе в случае войны. Укрепление обороны должно сдержать возможного противника, но страна должна быть готова и к прямому столкновению, если сдерживание не сработает».

Источник: The Telegraph.

Ранее Уэс Стритинг предостерег от умиротворения Владимира Путина после того, как главный переговорщик Дональда Трампа по войне в Украине назвал его гуманистом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия может напасть на страну-члена НАТО в течение ближайших пяти лет. Это позволит проверить альянс на прочность.

Диктатор Путин перед встречей с американской делегацией в составе спецпосланника США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера заявил, что РФ якобы готова воевать с Европой, но не имеет такого намерения.

В случае нападения РФ на членов НАТО Альянс может нанести превентивный удар по целям на российской территории, об этом заявил председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр.

Президент Украины Владимир Зеленский считает вполне вероятным, что Россия может открыть второй фронт против другого европейского государства ещё до окончания войны в Украине.

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