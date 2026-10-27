Minister obrony Wielkiej Brytanii Wes Streeting stwierdził w swoim artykule opublikowanym w gazecie „The Telegraph”, że siły zbrojne Rosji i jej potencjalnych sojuszników powinny do 2030 roku dysponować zdolnością do przeprowadzenia ataku. W związku z tym Wielka Brytania ma nieco ponad 1000 dni, aby wraz z partnerami z NATO przygotować się na ewentualną bezpośrednią konfrontację.

Urzędnik krytycznie ocenił politykę obronną poprzedniego rządu konserwatystów, której nadużycia doprowadziły do zmniejszenia liczebności brytyjskich sił zbrojnych do najniższego poziomu od czasów wojen napoleońskich.

Aby wyeliminować to zagrożenie, urzędnik wezwał do natychmiastowej odbudowy krajowego kompleksu obronno-przemysłowego oraz zwiększenia produkcji broni, podając jako przykład wznowienie produkcji luf artyleryjskich z brytyjskiej stali w zakładzie w Telfordzie. Wes Streeting podkreślił: „Moim głównym zadaniem na tym stanowisku jest przygotowanie armii brytyjskiej do zwycięstwa w razie wojny. Wzmocnienie obrony ma powstrzymać potencjalnego przeciwnika, ale kraj musi być gotowy również na bezpośrednią konfrontację, jeśli powstrzymywanie nie zadziała”.

Źródło: The Telegraph.

Wcześniej Wes Streeting ostrzegł przed uspokajaniem Władimira Putina po tym, jak główny negocjator Donalda Trumpa w sprawie wojny na Ukrainie nazwał go humanistą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że armia rosyjska może zaatakować państwo członkowskie NATO w ciągu najbliższych pięciu lat. Pozwoli to sprawdzić wytrzymałość sojuszu.

Dyktator Putin przed spotkaniem z amerykańską delegacją w składzie: specjalnego wysłannika USA Steve’a Witkofa oraz zięcia Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, oświadczył, że Rosja rzekomo jest gotowa do wojny z Europą, ale nie ma takiego zamiaru.

W przypadku ataku Rosji na państwa członkowskie NATO sojusz może zadać prewencyjny cios na cele na terytorium Rosji – oświadczył przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO, admirał Rob Bauer.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski uważa za całkiem prawdopodobne, że Rosja może otworzyć drugi front przeciwko innemu państwu europejskiemu jeszcze przed zakończeniem wojny na Ukrainie.

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